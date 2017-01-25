ОЭРВЗ передал ГУП ГЭТ Санкт-Петербурга второй трамвайный вагон модели 71-301

Октябрьский электровагонный ремонтный завод, осваивающий выпуск трамвайных вагонов модели 71-301 передал в ГУП «Горэлектротранс Санкт-Петербурга» второй вагон из трёх, предусмотренных контрактом 2016 года. Вагон передан в 7-й трамвайный парк и приступил к ходовым испытаниям, в том числе испытания работы по системе многих единиц, позволяющей формировать из таких вагонов двухвагонные поезда, не требующие оборотного кольца.

Автор фото: Максим Ляденко. Источник: trams.ru/ph.php?pid=39453