В Московской области построен детский сад на 220 мест

Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 220 мест, расположенного в сельском поселении Анискинское Щелковского района.

Объект построен за счет внебюджетных средств компанией «СУ-22». Его площадь составляет более 4,5 тыс. кв. м. Основными помещениями детского сада являются групповые ячейки, где дети будут проводить большую часть времени. В состав каждой из них входят раздевалка, групповая для проведения игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная, туалетная комната. Всего в новом здании детсада таких ячеек 12: для младших групп они расположены на 1 этаже, для старших — на 2-ом и 3-м этажах.

Детский сад стал первым в Московкой области объектом социального назначения, введенным в 2017 году. Всего за 2017 год планируется построить 28 детских садов, обеспечив тем самым 5410 новых мест для дошкольников.

Помимо групповых ячеек в новом детском саду есть музыкальный зал с костюмерной и зал для гимнастических занятий, а также пищеблок, прачечная и медицинские помещения. Кроме того, в отдельном блоке детсада расположен бассейн, где дети смогут обучаться плаванию.

На прилегающей территории выполнен комплекс работ по благоустройству: установлены детские игровые площадки с размещением малых архитектурных форм, выполнено озеленение территории. А также для занятий спортом на улице обустроены спортивные площадки общей площадью 842 кв. м. При входах в здание предусмотрены пандусы и поручни, обеспечивающие доступность для маломобильных групп населения.