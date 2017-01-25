Модернизированный комплекс РЭБ «Леер-3» принят на вооружение

Модернизированные беспилотные летательные аппараты, входящие в состав нового комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-3» и способные отправлять SMS, аудио- и видеосообщения, официально встали на вооружение российской армии.

Речь идет о беспилотниках «Орлан-10», оборудованных специальными «глушилками», а также сбрасываемыми на землю передатчиками помех. Эти дроны могут не только передавать информацию, но и выполнять функции вышек сотовой связи, а также подавлять GSM-сети.

По данным газеты «Известия», испытания новых БПЛА закончены, модернизированные беспилотники также прошли проверку в Сирии. Комплекс «Леер-3» представлят собой три беспилотника «Орлан-10», управляемых из пункта на грузовике КамАЗ-5350. Первые «Лееры» поступили в войска еще в 2015 году, но лишь новые комплексы стали стабильно работать с сетями 3G и 4G. БПЛА поступят в подразделения Минобороны в ближайшее время.