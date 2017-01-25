В поселке Углово Всеволожского района Ленинградской области открылся фельдшерско-акушерский пункт
В новом здании будет вестись выездные приемы врачей узких специальностей. Приемное отделение рассчитано как на детей, так и для взрослых.
Открытие фельдшерско-акушерского пункта повысит доступность медицинской помощи жителям поселка, а это больше 1200 человек"
ФАП в Углово стал «пилотным» объектом инициированной губернатором Ленинградской области программы строительства быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Ленинградской области.
В 2017 году планируется построить еще 8 фельдшерско-акушерских пунктов.