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Медучреждения

В поселке Углово Всеволожского района Ленинградской области открылся фельдшерско-акушерский пункт

В новом здании будет вестись выездные приемы врачей узких специальностей. Приемное отделение рассчитано как на детей, так и для взрослых.

Открытие фельдшерско-акушерского пункта повысит доступность медицинской помощи жителям поселка, а это больше 1200 человек"

ФАП в Углово стал «пилотным» объектом инициированной губернатором Ленинградской области программы строительства быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Ленинградской области.

В 2017 году планируется построить еще 8 фельдшерско-акушерских пунктов.

http://online47.ru/2017/01/24/Novyi-feldshersko-akusherskii-punkt-otkrylsya-v-Uglovo-42158

ФАП, Ленинградская область, сельская жизнь
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