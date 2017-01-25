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Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

В Чебоксарах открылся детский технопарк «Кванториум»

В Чувашии на базе Дворца детского (юношеского) творчества города Чебоксары открылся первый детский технопарк «Кванториум», на площадках которого со школьной скамьи будут готовить новое поколение ученых и инженеров.

Руководитель детского технопарка «Кванториум» Сергей Сорокин рассказал, что в технопарке представлено шесть направлений обучения, такие как аэроквантум, робоквантум, IT-квантум, наноквантум, энерджиквантум, биоквантум, на оснащение которых закуплено 2 тыс. единиц оборудования.

Детский технопарк в общей связке с Межрегиональным центром компетенций в Чебоксарском электромеханическом колледже, инжиниринговым Центром в Чувашском госуниверситете, инженерными классами в школах, техническими кружками в учреждениях дополнительного образования позволит создать в Чувашии уникальную систему непрерывного инженерно-технического образования детей и молодежи, подготовки кадрового резерва для развития высокотехнологичных производств.

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http://www.myudm.ru/news/2017-01-23/detskij-tehnopark-kvantorium-otkrylsya-v-cheboksarah-foto

Чувашия, Кванториум
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