В Чебоксарах открылся детский технопарк «Кванториум»

В Чувашии на базе Дворца детского (юношеского) творчества города Чебоксары открылся первый детский технопарк «Кванториум», на площадках которого со школьной скамьи будут готовить новое поколение ученых и инженеров.

Руководитель детского технопарка «Кванториум» Сергей Сорокин рассказал, что в технопарке представлено шесть направлений обучения, такие как аэроквантум, робоквантум, IT-квантум, наноквантум, энерджиквантум, биоквантум, на оснащение которых закуплено 2 тыс. единиц оборудования.

Детский технопарк в общей связке с Межрегиональным центром компетенций в Чебоксарском электромеханическом колледже, инжиниринговым Центром в Чувашском госуниверситете, инженерными классами в школах, техническими кружками в учреждениях дополнительного образования позволит создать в Чувашии уникальную систему непрерывного инженерно-технического образования детей и молодежи, подготовки кадрового резерва для развития высокотехнологичных производств.