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Энергетика и ТЭК

На крупнейшей газовой теплоэлектростанции в Омской области запущена новая паровая турбина

Ввод в эксплуатацию в г. Омск новой паровой турбины ТЭЦ-3 повысит надёжность и увеличит мощность региональной энергетической системы.

Турбоагрегат весом 482 тонны и высотой 15 метров вырабатывает 120 МВт электрической и 160 Гкал/ч тепловой энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством крупное промышленное предприятие, а теплом — 160 многоквартирных домов.

В этом проекте нашёл применение самый передовой отечественный опыт в сфере энергомашиностроения. Основное оборудование произведено в Санкт-Петербурге ОАО «Силовые машины».

Пуском парового турбоагрегата Т-120 завершена основная модернизация омской энергосистемы в рамках реализации правительственной программы договоров о предоставлении мощности. За семь лет на территории Омской области компанией ТГК-11 построено либо реконструировано 8 энергетических установок с суммарным увеличением мощности на 280 МВт.

http://omskportal.ru/ru/government/News/2017/01/25/1485336618977.html

Омская область, энергетика
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