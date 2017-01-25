На крупнейшей газовой теплоэлектростанции в Омской области запущена новая паровая турбина

Ввод в эксплуатацию в г. Омск новой паровой турбины ТЭЦ-3 повысит надёжность и увеличит мощность региональной энергетической системы.

Турбоагрегат весом 482 тонны и высотой 15 метров вырабатывает 120 МВт электрической и 160 Гкал/ч тепловой энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством крупное промышленное предприятие, а теплом — 160 многоквартирных домов.

В этом проекте нашёл применение самый передовой отечественный опыт в сфере энергомашиностроения. Основное оборудование произведено в Санкт-Петербурге ОАО «Силовые машины».

Пуском парового турбоагрегата Т-120 завершена основная модернизация омской энергосистемы в рамках реализации правительственной программы договоров о предоставлении мощности. За семь лет на территории Омской области компанией ТГК-11 построено либо реконструировано 8 энергетических установок с суммарным увеличением мощности на 280 МВт.