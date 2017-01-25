МЧС России раскрыло особенности тушения пожаров в Израиле

Считалось, что россияне тогда прислали в Израиль только один самолет-амфибию Бе-200. На самом же деле МЧС России задействовало тогда весь свой инновационный потенциал и в частности космическую группировку для мониторинга очагов огня. Казалось бы, летал себе и летал наш самолет от рассвета до заката над холмами Хайфы. Хотя даже эта интенсивность ведения борьбы с огнем силами всего одной «летающей цистерны» впечатлила местных спасателей. Но самое главное, что наш Бе-200 тушил не просто сбрасывая воду в задымленных местах, а точно знал, где, что и как горит. При этом экипаж в постоянном режиме получал целеуказания не из Тель-Авива, а из Москвы.

Дважды в день от спутниковой группировки приходили данные в национальный антикризисный центр МЧС России. Благодаря космической системе мониторинга удавалось выявлять термоточки, где происходили возгорания. Находившиеся в Израиле два наших специалиста соответственно также дважды в день получали эти данные с точной привязкой к местности и корректировали действия экипажа самолета. Они по сути руководил тушением лесных пожаров также, как МЧС это делает при тушении пожаров в Сибири или на Дальнем Востоке. При этом расстояния не имели никакого значения, поскольку от Москвы до Якутска или Читы гораздо дальше, чем от Москвы до Хайфы. Обработка и, самое главное, передача большого массива цифровых данных проходила максимально быстро, что позволяла экипажу Бе-200 прямо в полете получать данные о новых очагах и корректировать свой полет. Самолет-то подолгу не садился, а выполнял сброс за сбросом, летая по кругу от горящих лесов к акватории Средиземного моря, чтобы забрать с глиссады очередную порцию воды.

Кстати, в Израиле управление в кризисных ситуациях основано только на радиосигнале. У нас же колоссальные расстояния вынудили развить именно космическую составляющую. Это, как говорится, наш конек. У Израиля, да и большинства стран мира таких возможностей нет. Космос выручает.