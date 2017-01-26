Компания «Трелакс» создала матрац с эффектом памяти формы

При создании матраца Trelax был использован нетканый материал Холлофайбер®, сообщает компания «Термопол».

Матрац состоит из нескольких слоев, соединенных уникальным бесклеевым способом, и обладает эффектом памяти формы. Это обеспечивает физиологически правильное положение позвоночника.

В основе инновационного матраца, с 10-летней гарантией, плотно соединенные слои пенополиуретана и гипоаллергенного нетканого материала Холлофайбер®. Это формирует воздушный слой, способствующий воздухообмену, обеспечивает дышащие свойства изделия, компенсирует неровности, позволяет сохранять ортопедические свойства на любой поверхности.

Нетканый материал Холлофайбер® обеспечивает отсутствие вредных выделений в процессе производства и дальнейшей эксплуатации.

Внешняя наволочка ортопедического матраца выполнена из материала с волокнами Tencel и снабжена дополнительным водонепроницаемым чехлом с мембранным покрытием и слоем из натурального хлопка.

Матрац прошел клинические испытания в Росздравнадзоре, получил регистрационное удостоверение и статус изделия медицинского назначения. Производство матраца осуществляется в соответствии с требования системы менеджмента качества ISO13485 (разработка и производство медицинских изделий). Также качество изделия оценено Ростестом аттестатом высшей категории качества.

Производитель предлагает максимальный размерный ряд: 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200 см. Матрац Trelax поступил в продажу в Первую профессиональную сеть ортопедических салонов Ортека.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Продукция TRELAX — это ортопедические подушки и матрацы, предназначенные для профилактики и лечения заболеваний позвоночника, а также для улучшения качества сна и отдыха у взрослых и детей.

http://www.trelaxorto.ru/