Компания «Трелакс» создала матрац с эффектом памяти формы
При создании матраца Trelax был использован нетканый материал Холлофайбер®, сообщает компания «Термопол».
Матрац состоит из нескольких слоев, соединенных уникальным бесклеевым способом, и обладает эффектом памяти формы. Это обеспечивает физиологически правильное положение позвоночника.
В основе инновационного матраца, с 10-летней гарантией, плотно соединенные слои пенополиуретана и гипоаллергенного нетканого материала Холлофайбер®. Это формирует воздушный слой, способствующий воздухообмену, обеспечивает дышащие свойства изделия, компенсирует неровности, позволяет сохранять ортопедические свойства на любой поверхности.
Нетканый материал Холлофайбер® обеспечивает отсутствие вредных выделений в процессе производства и дальнейшей эксплуатации.
Внешняя наволочка ортопедического матраца выполнена из материала с волокнами Tencel и снабжена дополнительным водонепроницаемым чехлом с мембранным покрытием и слоем из натурального хлопка.
Матрац прошел клинические испытания в Росздравнадзоре, получил регистрационное удостоверение и статус изделия медицинского назначения. Производство матраца осуществляется в соответствии с требования системы менеджмента качества ISO13485 (разработка и производство медицинских изделий). Также качество изделия оценено Ростестом аттестатом высшей категории качества.
Производитель предлагает максимальный размерный ряд: 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200 см. Матрац Trelax поступил в продажу в Первую профессиональную сеть ортопедических салонов Ортека.
Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».
Продукция TRELAX — это ортопедические подушки и матрацы, предназначенные для профилактики и лечения заболеваний позвоночника, а также для улучшения качества сна и отдыха у взрослых и детей.
26.01.1714:03:34
26.01.1714:54:10