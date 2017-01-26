ЦКБМ отгрузило оборудование для Ростовской АЭС

В АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) состоялась очередная отгрузка комплекта деталей и узлов главных циркуляционных насосов (ГЦН) для Ростовской АЭС. На станцию отправлен модернизированный корпус насоса ГЦН-195М, а также прокладки, шайбы и уплотнительные кольца. Запасные части будут использоваться для проведения планово-предупредительных ремонтов насосного оборудования.

АО «ЦКБМ» — единственный в России поставщик главных циркуляционных насосов для всех типов российских реакторов. Предприятие осуществляет регулярные поставки запасных частей и оказывает необходимую конструкторскую и технологическую поддержку своим заказчикам, обеспечивая сервисное обслуживание насосного оборудования атомных электростанций в России и за ее пределами. В 2016 году АО «ЦКБМ» заключило стратегические контракты на поставку главных циркуляционных насосов и комплектов насосного оборудования машинных залов для восьми новых энергоблоков России и зарубежья.

Основанное в 1945 году, «Центральное конструкторское бюро машиностроения"проектирует и создает высокотехнологичное оборудование для атомной промышленности: главные циркуляционные насосы, герметичные, консольные, питательные и аварийные насосы для АЭС, а также широкий спектр дистанционно-управляемого транспортно-технологического оборудования для работы с радиоактивными материалами.