Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС поколения «3+" вышел на 100-процентную мощность
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|Конечно, он относится к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующим самым современным требованиям надежности и безопасности.
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Шестой энергоблок поколения «3+" Нововоронежской АЭС вышел на 100% номинальной мощности, сообщает „Росэнергоатом“.
"На сегодняшний день закончены тепловые испытания турбогенератора и комплексное опробование блока „генератор — трансформатор“ на различных уровнях мощности», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.
На энергоблоке еще будут проведены испытания на уровне мощности 100%, затем предстоит комплексное опробование в течение 15 суток, после чего он будет сдан в промышленную эксплуатацию.
Энергоблок № 6 имеет улучшенные технико-экономические показатели, которые обеспечивают безопасность при эксплуатации и полностью соответствуют постфукусимским требованиям МАГАТЭ. На энергоблоке используются дополнительные пассивные системы безопасности, не требующие вмешательства персонала АЭС.
Нововоронежская АЭС является филиалом «Росэнергоатома». Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Сейчас на станции в эксплуатации находится два энергоблока. С 2007 года концерн «Росэнергоатом» в качестве заказчика-застройщика ведет сооружение двух энергоблоков нового поколения Нововоронежской АЭС по проекту «АЭС-2006». На новых блоках будут эксплуатироваться реакторные установки ВВЭР-1200.
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