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Энергетика и ТЭК

Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС поколения «3+" вышел на 100-процентную мощность

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Конечно, он относится к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующим самым современным требованиям надежности и безопасности.
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Шестой энергоблок поколения «3+" Нововоронежской АЭС вышел на 100% номинальной мощности, сообщает „Росэнергоатом“.

"На сегодняшний день закончены тепловые испытания турбогенератора и комплексное опробование блока „генератор — трансформатор“ на различных уровнях мощности», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

На энергоблоке еще будут проведены испытания на уровне мощности 100%, затем предстоит комплексное опробование в течение 15 суток, после чего он будет сдан в промышленную эксплуатацию.

Энергоблок № 6 имеет улучшенные технико-экономические показатели, которые обеспечивают безопасность при эксплуатации и полностью соответствуют постфукусимским требованиям МАГАТЭ. На энергоблоке используются дополнительные пассивные системы безопасности, не требующие вмешательства персонала АЭС.

Нововоронежская АЭС является филиалом «Росэнергоатома». Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Сейчас на станции в эксплуатации находится два энергоблока. С 2007 года концерн «Росэнергоатом» в качестве заказчика-застройщика ведет сооружение двух энергоблоков нового поколения Нововоронежской АЭС по проекту «АЭС-2006». На новых блоках будут эксплуатироваться реакторные установки ВВЭР-1200.

https://rns.online/energy/SHestoi-energoblok-Novovoronezhskoi-aES-pokoleniya-3-vishel-na-100-protsentnuyu-moschnost-2017-01-26/

АЭС, Росэнергоатом, Нововоронежская АЭС, ВВЭР, Росатом
  • Elena Zimina Elena Zimina
    26.01.1714:39:01

    Отрадно, что ввод в полноценную эксплуатацию такого серьезного проекта проходит гладко. Надеюсь будет он служить безопасно и исправно на долгие-долгие года вперед.

    #878566
    • plus.google.comu0105360501002289045779 plus.google.comu0105360501002289045779
      26.01.1715:24:01

      bellona. ru /2016/11/16/pervaya-avariya-na-aes-2006/

      ничего серьезного, но тем не менее.

      Отредактировано: plus.google.comu0105360501002289045779~15:24 26.01.17
      #878578
  • SergeySeverny SergeySeverny
    26.01.1714:49:41

    хорошая новость! плюс+ и в карму плюс+

    Отредактировано: SergeySeverny~14:50 26.01.17
    #878573
  • Nelton Nelton
    26.01.1714:54:15

    эээ…

    вообще то Росатом сообщал о выходе на 100% мощность еще в октябре

     http://www.rosatom.ru/jou...oblok-pokoleniya-3-vyshe/ 

    на СуН ессно было

     http://www.sdelanounas.ru/blogs/85355/ 

    #878575
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