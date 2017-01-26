Новый спортивный комплекс со спортивно-адаптивной школой открылся в Ярославле

В Ярославле открылся новый бассейн. Свои двери многофункциональный комплекс распахнул на месте бывшего кинотеатра «Аврора», что в Заволжском районе города. Торжественное открытие прошло во вторник, 24 января.

Размер бассейна — 25 на 11 метров. Число дорожек может варьироваться в зависимости от проводимых соревнований. В комплексе имеется тренажёрный зал с самым современным оборудованием, а также все необходимые вспомогательные помещения: раздевалки, душевые, санузлы, сушилки, гардеробы.

Посещать бассейн смогут все желающие. Юный ярославский пловец Андрей Левашов уже оценил преимущества нового бассейна:

— Это прекрасный центр — просторный, удобный, красивый! Я занимаюсь плаванием уже три года, и мне есть с чем сравнить. Я точно знаю, что теперь буду ходить плавать только сюда, потому что здесь смогу развивать свои способности.

Важным отличием нового бассейна от остальных станет то, что он максимально адаптирован для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Центр оснащен специальными подъемниками для инвалидов-колясочников и разметкой для слабовидящих. По словам директора спортивно-адаптивной школы Евгения Хрущева, здесь смогут заниматься около тысячи человек.

На базе спортивного комплекса 24 января заработала первая областная спортивно-адаптивная школа для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже набрано 2 группы детей в возрасте от 7 до 18 лет, люди едут со многих районов Ярославской области. В этой школе будут готовить спортсменов и для сборных России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Планируется открыть такие же школы и в других районах области.

— Центр даст инвалидам возможность не только заниматься разными видами спорта, но и еще раз показать всему миру, что мы живем активно и творчески, — уверен инвалид-колясочник, профессиональный спортсмен, занимающийся легкой атлетикой и пауэрлифтингом, Станислав Бураков.