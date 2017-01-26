Smart35 завоевывает доверие энергетиков Казахстана

Для электроэнергетики Республики Казахстан класс напряжения 35 кВ играет немаловажную роль: общая протяженность таких сетей составляет более 60 тысяч километров, а количество подстанций 35 кВ порядка 1,5 тысяч — и это только в электросетевых компаниях. В то же время реальную угрозу для безопасности и надежности энергосистемы страны представляют проблемы, связанные с неэффективными схемами построения и износом оборудования в данном классе напряжения.

Появление компактного необслуживаемого интеллектуального реклоузера Smart35 открыло новые возможности для развития и реконструкции сетей и подстанций 35 кВ. Стоимость реализации проектов с применением Smart35 на 20-30% ниже традиционных решений, а эффективность, как с точки зрения функциональности, так и надежности — выше. Именно по этим причинам ряд электросетевых компаний Казахстана приняли решение применять на своих объектах реклоузеры Smart35 производства «Таврида Электрик».

Одним из «пионеров» среди электросетевых компаний Республики Казахстан по применению Smart35 стало акционерное общество «Западно-Казахстанская РЭК». В 2013 году (в год официального выхода продукта на рынок) на подстанции 110/35/10 кВ «Пойма» была проведена аварийная замена старого масляного выключателя ввода типа С-35 на вакуумный реклоузер Smart35. Заказчик получил не только новый коммутационный аппарат, а целый интеллектуальный комплекс с функциями защит и автоматики. Кроме того, решение предусматривало дополнительную защиту от однофазных замыканий на землю с чувствительностью 0,1 А, что очень актуально в сетях с изолированной нейтралью. Поставка и монтаж оборудования проводились в минимальные сроки, что также отдельно положительно оценил заказчик.

В 2014 году еще два аппарата были установлены на подстанции 110/35/10 кВ «Омега». В течение 4 дней выполнена комплексная замена старых коммутационных аппаратов и РЗиА на действующей подстанции. В 2016 году реализован еще один проект модернизации ОРУ-35 кВ подстанции АО «Западно-Казахстанская РЭК» с применением реклоузеров Smart35. Также один реклоузер был установлен на отпайку ВЛ 35 кВ, что позволило подключить нового потребителя к сетям, не снизив надежность кольцевой магистрали. На сегодняшний день это самое выгодное решение по подключению новых абонентов, как с экономической, так и с технической точки зрения.



ПС 35 кВ «Омега», АО «ЗК РЭК», Республика Казахстан

Одна из крупных электросетевых компаний Казахстана — АО «Алатау Жарык Компаниясы» (АО «АЖК») также в 2014 году опробовала в эксплуатации реклоузеры Smart35. Задача, которую предстояло решить с применением решения «Таврида Электрик» — защита основной магистрали 35 кВ от повреждений на отпайке, проходящей в высокогорной местности с длиной некоторых пролетов через перевал более 500 метров. «Таврида Электрик» стала единственной компанией, которая смогла предложить экономически выгодный способ секционирования ВЛ-35 кВ, удовлетворяющий требованиям заказчика. Так, на опору линии без каких-либо сложностей удалось установить необслуживаемый реклоузер Smart35.



ВЛ-35 кВ, АО «АЖК», Республика Казахстан

АО «АЖК» остались довольны решением «Таврида Электрик», и в 2015 году на ПС-110/35/10 кВ «9А» реклоузер Smart35 был установлен в качестве подстанционного выключателя с защитами.

В 2016 году на пяти подстанциях АО «Алатау Жарык Компаниясы» было установлено еще 6 реклоузеров Smart35 производства «Таврида Электрик».



ПС 35 кВ «9А», радиостанция, АО «АЖК», Республика Казахстан

Лидером по количеству подстанционных применений Smart35 в Республики Казахстан является АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» (АО «ЖРЭК»).

В 2014 году представительство «Таврида Электрик» в Астане разработало и предложило АО «ЖРЭК» техническое решение по модернизации ОРУ-35 кВ с применением реклоузеров Smart35. Данное решение кардинально отличалось от общепринятой поэтапной замены коммутационного аппарата 35 кВ и предусматривало лучшие технические и экономические показатели. Этот проект стал началом последующего плодотворного сотрудничества «Таврида Электрик» с АО «ЖРЭК» в части модернизации ОРУ-35кВ и ЗРУ-6 (10) кВ. За три года было усовершенствовано более 10 крупных (узловых) и малых подстанций, а общее количество реклоузеров Smart35 в эксплуатации достигло 60 аппаратов.



ПС 35 кВ «Улытау», АО «ЖРЭК», Республика Казахстан

Еще один яркий пример применения решения «Таврида Электрик» для класса напряжения 35 кВ в энергосистеме Казахстана — ПС 110/35/10 кВ «Советская» ТОО «Онтустык Жарык Транзит». В 2016 году проведена модернизация данной подстанции и в качестве аппаратов ОРУ-35 кВ было установлено 5 реклоузеров Smart35.

Также проекты применения реклоузеров Smart35 в Казахстане реализованы на объектах электросетевых компаний АО «Восточно-Казахстанская распределительная электросетевая компания», ТОО «АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», а также в электросетевых компаниях промышленных гигантов ТОО «Уранэнерго», ТОО «Казцинкэнерго», «Сатпаевские электрические сети».

Решение «Таврида Электрик» по ретрофиту подстанций 35 кВ позволяет в кратчайшие сроки проводить замену всех типов коммутационных аппаратов (масляные выключатели, предохранители, ОДКЗ), существенно снизить эксплуатационные расходы, общеподстанционные затраты на собственные нужды за счет отсутствия необходимости обогрева коммутационного модуля (в том числе привод) и шкафа управления, уменьшить количество кабельных связей ОРУ, исключить капитальные затраты на организацию оперативного питания. Гарантия на оборудование, а также возможность консультаций в режиме «off-line» с техническим персоналом «Таврида Электрик», позволяет эксплуатационному персоналу электросетевых компаний уверенно двигаться в направлении повышения надежности электроснабжения своих потребителей.