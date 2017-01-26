В Забайкальском крае введена в эксплуатацию солнечно-дизельная электростанция



В Забайкальском крае введена в эксплуатацию первая солнечно-дизельная электростанция

26 января 2017 г. ПАО «Россети» совместно с группой компаний «Хевел» запустили первую автономную гибридную энергоустановку (АГЭУ) в селе Менза Забайкальского края, построенную для бесперебойного энергоснабжения трех труднодоступных населенных пунктов.

АГЭУ состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт каждый и накопителя энергии ёмкостью 300 кВт*ч. Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы управления энергоустановкой позволит сократить потребление дизельного топлива c 250 000 до 86 000 литров в год. АГЭУ снизит выбросы в атмосферу углекислого газа на 500 тонн в течение года.

В рамках Национального проекта разработана программа по строительству более 100 автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в период до 2021 года.