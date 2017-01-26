Армия РФ получила «невидимый» комплекс радиосвязи

Госкорпорация «Ростех» поставила для Росгвардии комплекс радиорелейной связи, который сможет работать в том числе при радиоэлектронном противодействии противника, сообщает пресс-служба компании.

Ростех поставил Вооруженным силам России патрию машин из состава радиорелейной связи Р-430, которые позволят устанавливать защищенные линии связи протяженностью до 1500 км, говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что новая техника эффективно работает в условиях радиоэлектронного противодействия и уже успешно прошла государственные испытания.

Возможности комплекса расширены за счет применения новых методов кодирования сигнала и применения быстроразвертываемой антенной опоры.