Добавить статью
Авиация

Начались летные испытания истребителя МиГ-35

Новейший истребитель МиГ-35 приступил к летным испытаниям, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Он заявил, что в серию самолет пойдет после 2019 года.

«Мы увеличили количество (с 6 до 8) точек подвески, что позволяет использовать и текущее, и перспективные образцы авиационных средств поражения, в том числе и лазерное оружие», — сообщил глава корпорации.

Слюсарь отметил, что на самолете установлена новая оптико-локационная станция, в разы снижена его заметность. «Он спроектирован специально для ведения боевых действий в конфликтах повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО», — отметил гендиректор ОАК.

«Самолет имеет увеличенную дальность (полета), на 50 процентов, за счёт большей емкости внутренних баков и дозаправки в воздухе», - сказал Слюсарь.

Самолет поднялся в воздух с аэродрома корпорации «МиГ» в подмосковных Луховицах. Согласно государственной программе вооружений серийные поставки нового истребителя в войска начнутся в 2019 году.

Самолет спроектирован для ведения современного боя: в условиях высокой плотности ПВО и мощного радиоэлектронного противодействия. Он сможет применять любое перспективное оружие — в том числе лазерное, отметили в ОАК.

 http://www.interfax.ru/russia/547148 

https://rg.ru/2017/01/26/reg-cfo/nachalis-letnye-ispytaniia-istrebitelia-mig-35.html

ОАК, МиГ-35
  • Великоросс Великоросс
    26.01.1718:12:07

    Путину показали МиГ-35, оснащенный лазерным оружием

    #878616
  • Светозаров Иван Светозаров Иван
    26.01.1718:15:25

    Сегодня стало известно что «МиГ» займется выпуском среднемагистрального турбовинтового самолета для внутренних гражданских линий.

    На одном из предприятий РСК «МиГ» планируется выпускать среднемагистральный гражданский самолет для внутренних авиалиний. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает «Прайм». Глава государства выразил надежду, что соответствующая работа будет выполнена в срок, решение по финансированию уже принято.

    Речь идет о самолете Ил-114. По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, корпорация планирует производить ежегодно по 12 самолетов Ил-114.

    #878618
  • Samboris Samboris
    26.01.1719:05:01

    27 января 2017 г. на производственном комплексе Российской самолетостроительной Корпорации «МиГ» в подмосковных Луховицах состоится международная презентация новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ-35.

    #878638
  • A_SEVER A_SEVER
    26.01.1719:08:22

    МиГ-35 приступил к летным испытаниям
    А мне кажется вполне очевидным, что любой новый самолёт проходит лётные испытания, и даже фото этого проходящего испытания истребителя на сайте было: sdelanounas.ru/87441

    #878640
    • alex4spb alex4spb
      26.01.1719:21:11

      ну так сегодня же показали «наитемнейшему».

      а на завтра запланирован показ «зарубежным друзьям».

      ничего личного, просто маркетинг.

      #878642
      • Нет аватара maz537
        26.01.1719:58:30

        Чтобы они плакали от смеха? Что самолёт можно делать 25 лет, презентуя раз 5 как новый? Причём просто пустую банку без АФАР и готового БРЭО.

        #878665
  • Сергей Богданов
    26.01.1719:12:32

    тут получше видео

    #878641
  • Андрей Симонов Андрей Симонов
    26.01.1719:43:28

    А зачем МИГ нужен если есть СУ? Он конечно полегче, но стоит, как я понимаю, почти столько же.

    #878657
    • Нет аватара maz537
      26.01.1719:56:12

      Ну МО он вообще не нужен, но пихают насильно. Обещанный АФАР ещё лет 5 ждать, где 10 там и 15.

      #878664
  • Нет аватара Rivagri
    26.01.1720:09:36

    «…"Самолет имеет увеличенную дальность (полета), на 50 процентов, за счёт большей емкости внутренних баков и дозаправки в воздухе" …"

    Зачем людей смешить такой дальностью. С дозаправкой в воздухе любой может летать «вечно».

    С почтением из Приднестровья

    Отредактировано: Rivagri~20:09 26.01.17
    #878674
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru