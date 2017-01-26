Начались летные испытания истребителя МиГ-35

Новейший истребитель МиГ-35 приступил к летным испытаниям, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Он заявил, что в серию самолет пойдет после 2019 года.

«Мы увеличили количество (с 6 до 8) точек подвески, что позволяет использовать и текущее, и перспективные образцы авиационных средств поражения, в том числе и лазерное оружие», — сообщил глава корпорации.

Слюсарь отметил, что на самолете установлена новая оптико-локационная станция, в разы снижена его заметность. «Он спроектирован специально для ведения боевых действий в конфликтах повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО», — отметил гендиректор ОАК.

«Самолет имеет увеличенную дальность (полета), на 50 процентов, за счёт большей емкости внутренних баков и дозаправки в воздухе», - сказал Слюсарь.

Самолет поднялся в воздух с аэродрома корпорации «МиГ» в подмосковных Луховицах. Согласно государственной программе вооружений серийные поставки нового истребителя в войска начнутся в 2019 году.

Самолет спроектирован для ведения современного боя: в условиях высокой плотности ПВО и мощного радиоэлектронного противодействия. Он сможет применять любое перспективное оружие — в том числе лазерное, отметили в ОАК.

http://www.interfax.ru/russia/547148