Начались летные испытания истребителя МиГ-35
Новейший истребитель МиГ-35 приступил к летным испытаниям, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Он заявил, что в серию самолет пойдет после 2019 года.
«Мы увеличили количество (с 6 до 8) точек подвески, что позволяет использовать и текущее, и перспективные образцы авиационных средств поражения, в том числе и лазерное оружие», — сообщил глава корпорации.
Слюсарь отметил, что на самолете установлена новая оптико-локационная станция, в разы снижена его заметность. «Он спроектирован специально для ведения боевых действий в конфликтах повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО», — отметил гендиректор ОАК.
«Самолет имеет увеличенную дальность (полета), на 50 процентов, за счёт большей емкости внутренних баков и дозаправки в воздухе», - сказал Слюсарь.
Самолет поднялся в воздух с аэродрома корпорации «МиГ» в подмосковных Луховицах. Согласно государственной программе вооружений серийные поставки нового истребителя в войска начнутся в 2019 году.
Самолет спроектирован для ведения современного боя: в условиях высокой плотности ПВО и мощного радиоэлектронного противодействия. Он сможет применять любое перспективное оружие — в том числе лазерное, отметили в ОАК.
26.01.1718:12:07
26.01.1718:15:25
26.01.1719:05:01
26.01.1719:08:22 А мне кажется вполне очевидным, что любой новый самолёт проходит лётные испытания, и даже фото этого проходящего испытания истребителя на сайте было:
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