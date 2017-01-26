На заводе промышленной группы Royal Thermo во Владимирской области введены новые мощности



завод Royal Thermo в г. Киржач

На российском заводе промышленной группы Royal Thermo, расположенном в Киржаче Владимирской области, введен в эксплуатацию автоматизированный четырехместный литьевой комплекс «Isola della Vittoria». На нем производятся биметаллические радиаторы серии Vittoria, с весом секции 1,75 килограмм.

Первый уникальный литьевой комплекс был запущен в эксплуатацию в октябре 2015 г. Сегодня завод «Роял Термо Рус» — единственное производство в мире, обладающее двумя четырехместными литьевыми комплексами, что позволяет достичь рекордной производительности.

Специальный узел литья имеет регулировку в режиме реального времени, позволяет точно и динамично контролировать процесс литья, обеспечивая непрерывность производства. Всего 12,5 секунд уходит на создание одной секции радиатора.

Полностью автоматизированная линия производства, многоступенчатая система контроля на всех этапах производства позволяют разрабатывать и производить современный модельный ряд оборудования с высокими теплотехническими, прочностными и гидравлическими характеристиками. Каждые четыре часа делается распил секции в трех местах и проверяется структура сплава, толщина алюминиевых стенок, а также геометрия корпуса секции. За счет внедрения подобных технологий, вероятность брака исключена на 99%.