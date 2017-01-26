Ремесленную сыроварню открыли в Сергиевом Посаде Московской области

Ремесленную сыроварню «Полянка» открыли в подмосковном Сергиевом Посаде, предприятие перерабатывает порядка 300 литров молока ежедневно.

Мягкий жирный сыр, покрытый белой плесенью, компания начинала делать по рецепту «Камамбера», но потом решили создать собственную марку — «Клерер». Так на французский язык переводится название сыроварни «Полянка». На территории молокозавода в Сергиевом Посаде предприниматели арендовали помещения и запустили производственную линию. На сравнительно небольшом предприятии установлены жесткие санитарные правила и специальное оборудование, соответствующие международным требованиям. Большая часть работы выполняется вручную, чтобы сохранить уникальный вкус «ремесленного» сыра.