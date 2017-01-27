

В главный корпус Сахалинской ГРЭС-2 подано тепло

В главный корпус строящейся Сахалинской ГРЭС-2 (заказчик-застройщик объекта — АО «Сахалинская ГРЭС-2», дочернее общество ПАО «РусГидро») подано тепло. Это стало возможным с вводом в эксплуатацию временной водогрейной котельной отечественного производства.

Закрытие теплового контура и подача тепла в главный корпус Сахалинской ГРЭС-2 являлись приоритетными задачами в текущий зимний сезон. Работа в комфортных температурных условиях повысит производительность труда и позволит монтировать основное оборудование независимо от погодных условий.