На заводе ООО «ЕПК — Новые технологии» в г. Москве изготовили роликовый подшипник диаметром 2 метра, весом — более 6 тонн. Подшипник будет установлен в особо ответственный узел нового металлургического оборудования. Задача подшипника — обеспечить надежную работу под нагрузкой, превышающей 700 000 кг.

Крупногабаритный подшипник работает при экстремальных нагрузках и высокой температуре, поэтому требуются особые условия при проектировании и особая технология изготовления деталей подшипника. По конструкции крупногабаритные подшипники бывают разъёмными (с разъёмным наружным кольцом) и цельными. Директор технического департамента ООО «ТД ЕПК» А.В. Иваночкин считает цельные подшипники более надёжными, чем разъёмные: «При эксплуатации крупногабаритного подшипника в конвертере в зонах контакта появляется усталостное напряжение. При использовании цельного подшипника можно поменять зону контакта и увеличить срок эксплуатации как подшипника, так и всего изделия».

Для производства сферических двухрядных радиальных подшипников был доработан техпроцесс с использованием нового оборудования. Технический директор ООО «ЕПК — Новые технологии» Г. Е. Гринбаум отмечает: «В роликовом производстве было применено более совершенное оборудование, изменены некоторые этапы техпроцесса: введена предварительная обработка методом твердого точения деталей подшипника в каленом виде. Стоит отметить, что процесс термической обработки происходит в шахтных печах с электронным контролем температуры нагрева деталей подшипника. Применено новое оборудование при обработке дорожек качения, а также шлифование торцов колец. Сборка подшипника осуществляется под наблюдением технологов и конструкторов ООО „ЕПК — Новые технологии“. Можно отметить, что на выходе получился высококачественный современный конкурентоспособный подшипник».

Компания ЕПК аккумулирует информацию обо всём жизненном цикле подшипника. Сервисные специалисты ЕПК участвуют в шефмонтаже подшипников в готовое изделие. Также они предоставляют рекомендации по режиму эксплуатации, проводят техническое обучение с выездом к потребителю, консультируют по вопросам конструирования сложных подшипниковых узлов, выявляют нарушения и дают рекомендации по правилам хранения подшипниковой продукции.