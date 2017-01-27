Петербургский разработчик ПО создал ОС для Интернета вещей

Российская компания «АстроСофт» создала первую в России операционную систему (ОС) реального времени — ОСРВ МАКС (Операционная система реального времени для мультиагентных когерентных систем). Компания предлагает использовать ее в качестве программного решения для встраиваемых устройств на основе микроконтроллеров, в том числе устройств Интернета вещей (IoT). Эксперты отмечают, что ОС МАКС сможет полноценно конкурировать на мировом рынке только в том случае, если станет частью более крупного продукта.

О создании первой в России ОС реального времени сообщили вчера на пресс-конференции представители ООО «АстроСофт». Генеральный директор «АстроСофта» Павел Васильев рассказал, что на разработку ОСРВ МАКС потребовалось два года. Он добавил, что в создании отечественной ОС реального времени участвовало всего 10 человек. «Это полностью инициативная разработка, которая финансировалась из собственного бюджета. Внутренние инвестиции составили 50 млн руб.», — уточнил он.

Напомним, компания «АстроСофт» образована в Петербурге в 1991 г. и занимается разработкой и поставкой программного обеспечения (ПО). В частности, компания разрабатывает ПО для радиолокационных станций, ОСРВ для микроконтроллеров, компилятор С/С++, комплекс средств разработки программно-определяемого радио. В офисах компании в Петербурге, Москве, Великом Новгороде и Красноярске работает более 350 сотрудников. Основные иностранные заказчики компании находятся в Германии, Швеции и Дании.

Как сообщили представители «АстроСофта», ОСРВ МАКС — полностью российская разработка, созданная без использования сторонних решений и компонентов. «Это универсальная платформа, позволяющая значительно ускорить разработку встраиваемого ПО при создании новых устройств на основе микроконтроллеров, в том числе устройств IoT и встроенных систем», — рассказали в «АстроСофте». Новая операционная система реального времени выполняет не только весь классический функционал ОС данного типа, но и обладает возможностью организации взаимодействия множества устройств, позволяющих упростить создание традиционно непростых, но необходимых во встраиваемых системах механизмов, таких как резервирование, горячая замена оборудования и др.

По словам заместителя директора по направлению разработки системного ПО «АстроСофта» Павла Бойко, главное отличие ОСРВ МАКС от традиционной операционной системы в том, что она создана не для людей, а для машин. Основное назначение ОС МАКС — предоставлять необходимый и достаточный набор функций для работы систем реального времени на конкретном аппаратном оборудовании. «Реальное время в ОС — это способность ОС обеспечить требуемый уровень сервиса в определенный промежуток времени», — говорится в сообщении компании.

«Один из компонентов нашей ОС, который позволяет получить характеристики по организации устройств, это mesh-связь. Кроме того, ОСРВ МАКС построена на архитектуре микроядра, что позволяет минимизировать ресурсы, которые она потребляет», — сказал Павел Бойко.

Целевыми платформами для ОСРВ МАКС заявлены ARM Cortex МО и М3/М4 (+FPU). Планируется, что в будущем в список также попадут такие платформы, как ARM Cortex МО+/М1, Analog Devices TigerSHARC и Xilinx MicroBlaze и др. ОС поддерживает такие средства разработки, как Keil MDK-ARM 5 (μVision) и IAR Embedded Workbench for ARM. В планах — поддержка Eclipse + GCC.

«Операционная система МАКС имеет широкие области применения. Это обусловлено ростом популярности микроконтроллеров при создании различных электронных устройств», — говорит Павел Бойко. Наиболее востребована ОСРВ МАКС будет в системах промышленной автоматики и управлении технологическими процессами, радио- и робототехнике, системах «умного» дома и потребительской электронике.

В настоящий момент «АстроСофт» проводит сертификацию ОСРВ в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Параллельно ведутся исследования в области Mesh и IoT, которые привнесут в систему дополнительные возможности, особенно востребованные распределенными системами. К таким системам в компании относят отказоустойчивое сетевое взаимодействие, самоорганизующуюся структуру сети и автономность устройств.

ОСРВ МАКС уже официально поддерживает оборудование, производимое разработчиком интегральных микросхем «ПКК Миландр». По словам генерального директора компании, в настоящий момент ведутся также переговоры и с разработчиком микросхем «Ангстрем». В разговоре с корреспондентом ComNews Павел Васильев поделился, что компания «АстроСофт» намерена включить новый продукт в реестр отечественного ПО. «Заявку мы отправили, ждем результатов», — сказал глава компании. На сайте Минкомсвязи уточняется, что заявку компания оставила в ноябре 2016 г., а 24 января 2017 г. продукт «АстроСофта», ОСРВ МАКС, был передан на экспертизу.

«Наша стратегия такова, что мы используем ту ситуацию в стране, которая есть, — ориентацию на отечественное. Но при этом мы понимаем, что это своеобразный рычаг, который поможет нам сконцентрироваться на зарубежном рынке», — сказал Павел Васильев.

«То, что делают коллеги, — это конечный продукт. Конкурировать ему самостоятельно на мировом рынке очень тяжело. Легче такую систему продавать, когда она является частью более крупного решения», — считает президент ассоциации компаний — разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров.

В пресс-службе Национальной ассоциации участников рынка промышленного Интернета (НАПИ) корреспонденту ComNews вчера сказали, что новая ОС, вероятно, будет востребована. «Особенно полезна она может быть в транспортной отрасли, в ЖКХ, энергетике и сельском хозяйстве», — уточнили в ассоциации, добавив, что НАПИ готова принять в свои ряды компанию «АстроСофт».