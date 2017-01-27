В Екатеринбурге заработал новый цех переработки жиров и масел

На Екатеринбургском жировом комбинате (входит в группу компаний «Русагро») 26 января запущен в эксплуатацию новый цех по переработке жиров и масел. Инвестиции в строительство составили 800 млн. рублей.

Предприятие оснастили новым оборудованием, которое повысит качество продукции и снизит выбросы в атмосферу. С запуском нового цеха мощности предприятия вырастут от 58 до 100%.

Новое оборудование должно очищать и перерабатывать сырье, использующееся для выпуска майонеза, кетчупа, горчицы и маргарина.

На создание и запуск нового цеха комбинат потратил год и пять месяцев, а также 800 миллионов рублей. В первую очередь, поставили новое оборудование — цех вырос до 8 этажей. Огромные металлические резервуары пришли на смену старым машинам: оборудование, отпраздновавшее четверть века, начальники комбината отправляют на покой. Новый корпус автоматизирован. Цех оснащен современным оборудованием производства шведской фирмы «Альфа-Лаваль».

Как рассказали на предприятии, новая линия рафинации позволит увеличить объемы производства до 67 тыс. тонн в год, а линия переэтерификации — до 50 тыс. тонн в год. В целом запуск нового цеха позволит увеличить мощности предприятия на 58% по дезодорации с учетом вывода устаревших технологических линий, и в два раза мощности по изготовлению твердых жиров.

Расширится ассортимент выпускаемой продукции. ЕЖК сможет запустить собственное производство фасованного подсолнечного масла, жиров для молочной и хлебопекарной промышленности, маргаринов, спредов. Новые продукты откроют путь к новым рынкам, в том числе зарубежным.

В частности, ЕЖК начинает поставки продукции в китайскую провинцию Сянь-Цзянь. Пробная партия была отправлена в конце 2016 года. Речь идет о маргарине, который ранее был представлен в магазинах стран Средней Азии и областях Уральского региона.

Ну и наконец новый цех снимет с комбината больной вопрос — жуткий запах. «Обвинения в том, что ЕЖК выбрасывает ацетон и прочие вредные вещества, не подтвердились. Но запахи действительно есть, и это оборудование заменит то, которое пахло», — кратко поясняет перемены Максим Басов, генеральный директор «Русагро». «За прошлый год Роспотребнадзор проверял нас три раза». Надеемся, это уже в прошлом.