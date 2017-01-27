ОДК создала для наземных ПС-90 унифицированный газогенератор

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) создала для наземных промышленных двигателей семейства ПС-90 унифицированный газогенератор, что позволяет значительно повысить показатели их эффективности.

Пермским АО «ОДК-Авиадвигатель» (входит в ОДК) разработан и реализован проект модернизации наиболее мощного из линейки «наземных» двигателей — ПС-90ГП-25 (мощность — 22,5 МВт, межремонтный ресурс — 25 тыс. часов, назначенный ресурс — 100 тыс. часов) с помощью уникальных инновационных технологий, примененных при создании газогенератора авиационного двигателя ПС-90А2. Модернизированный двигатель, получивший наименование ПС-90ГП-25А, обладает повышенным КПД, межремонтный ресурс увеличен до 30 тыс. часов, назначенный — до 150 тыс.

Двигатели ПС-90ГП-1, ПС-90ГП-2, ПС-90ГП-3 и ПС-90ГП-25 разработаны на базе семейства высокоэффективных авиационных двигателей ПС-90А , предназначенных для самолетов типа Ил-76, Ил-96, Ту-204/214, и используются для механического привода в составе газоперекачивающих агрегатов и привода электрогенераторов в составе газотурбинных электростанций. Двигатели типа ПС-90ГП, обладая высокими показателями надежности и безотказности, успешно эксплуатируются целым рядом заказчиков.

Промышленные двигатели ПС-90ГП-25А уже находятся в эксплуатации ПАО «Лукойл», ООО «ЛУКОЙЛ — Пермнефтеоргсинтез» и ПАО «Газпром».

ОДК с помощью унифицированного газогенератора, примененного на ПС-90ГП-25А, готова модернизировать и другие двигатели линейки ПС-90ГП — ПС-90ГП-1, ПС-90ГП-2 и ПС-90ГП-3.

«Разработка АО „ОДК — Авиадвигатель“ унифицированного газогенератора серьезно расширяет границы применения газотурбинных агрегатов производства АО „ОДК — Пермские моторы“ для энергетики, что позволит привлечь АО „ОДК“ новых заказчиков на данную инновационную продукцию», — говорит заместитель генерального директора — руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные программы» АО «ОДК» Сергей Михайлов.

Авиационный двигатель ПС-90А — унифицированный базовый турбовентиляторный двухконтурный, двухвальный двигатель со смешением потоков наружного и внутреннего контуров, с реверсом в наружном контуре и системой шумоглушения. ПС-90А позволил почти вдвое повысить экономичность самолетов нового поколения и обеспечил их соответствие мировым нормам по экологии. На его базе созданы модификации ПС-90А1, ПС-90А2, ПС-90А3 и ПС-90А-76.

Авиационные двигатели типа ПС-90А и промышленные двигатели на их базе производятся АО «ОДК — Пермские моторы» (входит в ОДК).