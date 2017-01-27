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Космонавтика

«НПО машиностроения» ведет работы по созданию сервисных спутников для космических аппаратов

НПО машиностроения" рассказал о создании сервисных спутников для обслуживания других космических аппаратов. «НПО машиностроения ведет работы в данном направлении, известно, что предприятие получило несколько патентов по обслуживанию космических аппаратов. Можно отметить высокую техническую готовность и большой потенциальный рынок», — заявил он на Академических чтениях по космонавтике инженер этого предприятия Антон Свиридов. По его словам, подобные аппараты будут способны проводить инспекцию космических аппаратов, то есть наблюдение за ними со стороны, оценку их состояния, обнаружение повреждений, довыведение на целевую орбиту в случае аварии разгонных блоков или спуск с орбиты космического мусора. Сервисные спутники могли  бы осуществлять дозаправку космических аппаратов, а в дальней перспективе — автоматическую сборку крупных конструкций в космосе.

Заинтересованными лицами при создании таких обслуживающих аппаратов являются производители и заказчики спутников, страховые компании, частные инвесторы, которые могут найти коммерческое применение сервисным спутникам.

Свиридов отметил, при проектировании таких аппаратов необходимо учитывать отечественный многолетний опыт обслуживания орбитальных станций, автоматических стыковок космических аппаратов, дозаправки станций. При этом он напомнил, что отраслевой головной институт ЦНИИмаш проводит исследование по перспективам подобных средств обслуживания. По словам инженера, за рубежом уже проводились эксперименты по отработке малых космических аппаратов, которые обследовали и пристыковывались друг к другу.

«В России осознается необходимость развития данного направления, однако практические наработки находятся на раннем этапе», — подчеркнул представитель предприятия в завершение доклада.

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/87923-npo-mashinostroenija-vedet-raboty-po-sozdaniju.html

НПО машиностроения,
  • Tuck Trucker Tuck Trucker
    27.01.1719:20:53

    Я думаю для наблюдения пока что может работать. А вот довыведение ИМХО на орбиту очень затратно. Затраты идут на поддержание самого спутника на орбите, потом снижение его до орбиты недовыведенного спутника, при этом ещё потребуется корректировка угла орбиты, скажем при 90 градусах корректировки нужно фактически потратить столько топлива сколько нужно для разгона с нуля до орбитальной скорости, при 45 градусах — половина от этого. Потом нужно со спутником подняться на нужную орбиту, а это масса спутника помощника + масса спутника, а потом уже уйти на свою орбиту. На мой взгляд такие операции — это далёкое будущее. Огромное количество топлива нужно и его нужно тоже вывести на орбиту перед этим, проблема в том что цена этого топлива не намного дешевле цены спутника такой же массы. Нужны двигатели на электротяге, есть ионные двигатели, но они тоже требуют «топлива» и тяга маленькая. Есть ru.wikipedia.org/wiki/EmDrive, но тяга очень мала.

    Сейчас уже назрела необходимость в сборщиках мусора. На самом деле там столько мелкого мелкого мусора который может быть опасен не менее чем крупный. Достаточно посмотреть что может пробить тело массой в граммы при скорости в несколько км/с. Сейчас вообще ситуация выглядит безвыходной на самом деле. Только для крупного мусора в теории есть решение, для мелкого нет. Может каким-нибудь лазером его выталкивать за счёт светового давления разве что, если ещё обнаружить получится.

    #879025
  • Нет аватара dimKC
    27.01.1719:29:12

    Такие спутники нужны для «лечения» и «обслуживания» супостатских объектов

    Отредактировано: dimKC~19:43 27.01.17
    #879030
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