В Туве открыли новый детский сад

Еще один детский сад открыт в столице Тувы городе Кызыле — на этот раз на территории дачного поселка Левобережный с населением более 10 тысяч человек.

Новый детский сад, который назвали «Салгал» (Наследие), может вместить 160 детей — общая площадь двухэтажного здания составляет 3,86 тысячи квадратных метров.

В нем открыто 8 групп, одна из которых оздоровительной направленности. Помимо образовательных услуг в саду будут работать кружки творчества, хореографии, вокала, обучения чтению, а также кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и спортивный залы. На территории детскогг сада оборудовано 8 игровых и 1 физкультурная площадки.