Добавить статью
Своими глазами

Офицер.

Инспектор ДПС спас из упавшего в лёд и зимнюю воду автомобиля девушку, автомобиль упал в Москву-реку в центре столицы. Инспектор ДПС Алексей Коняев будет представлен к государственной награде. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк сообщает РИА Новости. По её словам, Коняев прыгнул в реку, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонущей иномарки и вытащил 34-летнюю женщину-водителя из салона. Больше в автомобиле никого не было. «Его коллеги и очевидцы с помощью буксировочного троса помогли полицейскому с пострадавшей выбраться на берег», — добавила Волк. Девушку сразу передали скорой помощи, её состояние на данный момент неизвестно. Инспектор ДПС также находится в больнице, куда он был госпитализирован с общим переохлаждением и обморожением кистей. Офицеру помогал автомолист. Московская полиция просит отозваться добровольц, для уточнения деталей аваии и объявления благодарности.

https://vk.com/public124699880

Герои, Россия
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    27.01.1717:38:26

    Там ещё один мужик был, помогал. После спасения девушки уехал по своим делам.

    Русский народ.

    #878989
  • Иван Симонов
    27.01.1717:48:08

    Мужик.Видел он интервью давал простой русский парень побольше бы таких.

    #878991
  • Нет аватара Maggey
    27.01.1717:55:50

    В личный блог.

    #878996
  • Нет аватара brat_po_razumu
    27.01.1718:09:31

    А сегодня — Ставропольский десантник Олег Мамот вытащил инвалида-колясочника из ледяной воды

     http://classic.newsru.com...ussia/27jan2017/reka.html 

    #879001
    • Добрый Дракон
      27.01.1718:14:53

      Такие новости надо на главной публиковать, а не прятать по блогам, Россия это не только железо, Россия производит и любовь и подвиг и милосердие.

      #879004
      • Патриот России Патриот России
        27.01.1718:50:22

        Россия это не только железо, Россия производит и любовь и подвиг и милосердие.

        Хорошие слова!!!   

        #879017
  • Alex63 Alex63
    27.01.1718:14:03

    Надеюсь кисти будут целы.

    #879003
  • Светозаров Иван Светозаров Иван
    27.01.1718:15:01

    27.01.2017 (14:22)

    Солдат ВДВ спас инвалида-колясочника на Ставрополье

    Военнослужащий воздушно-десантного полка, дислоцированного в Ставропольском крае, ефрейтор Олег Мамот, находясь в отпуске в Невинномысске, спас инвалида-колясочника, который не удержался на скользком мосту и упал в сбросной канал.

    Он совершал велопрогулку, когда увидел падение в реку человека с ограниченными возможностями. Десантник, быстро сняв с себя верхнюю одежду, прыгнул в воду, температура которой была не более 5 градусов, и вытащил пострадавшего, а затем и его коляску на берег.

    Командование воинской части, в которой проходит военную службу по контракту Олег Мамот, характеризует его исключительно с положительной стороны как надежного, отзывчивого товарища и опытного бойца, способного принять верное решение в короткий срок.

    #879005
  • Нет аватара luboy
    27.01.1718:15:21

    Сегодня житель Крыма спас из горевшего дома 3-х детей, которые спали.

    #879006
  • dryuncher . dryuncher .
    27.01.1718:20:11

    ресурс изначально вроде как создавался немного в другом русле,нет? я не против геройского поступка, всеми руками за, но постепенно он станет «Хорошие новости в России» или как-нибудь по-другому. Все теперь минусуйте)

    #879008
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      27.01.1718:27:01

      Не станет. Он и есть «Хорошие новости в России».   

      Отредактировано: Сергей Котенко~18:27 27.01.17
      #879010
  • Soviet Assault Soviet Assault
    27.01.1718:49:15

    Скорейшего выздоровления и всех благ этому человеку.

    #879015
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru