Инспектор ДПС спас из упавшего в лёд и зимнюю воду автомобиля девушку, автомобиль упал в Москву-реку в центре столицы. Инспектор ДПС Алексей Коняев будет представлен к государственной награде. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк сообщает РИА Новости. По её словам, Коняев прыгнул в реку, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонущей иномарки и вытащил 34-летнюю женщину-водителя из салона. Больше в автомобиле никого не было. «Его коллеги и очевидцы с помощью буксировочного троса помогли полицейскому с пострадавшей выбраться на берег», — добавила Волк. Девушку сразу передали скорой помощи, её состояние на данный момент неизвестно. Инспектор ДПС также находится в больнице, куда он был госпитализирован с общим переохлаждением и обморожением кистей. Офицеру помогал автомолист. Московская полиция просит отозваться добровольц, для уточнения деталей аваии и объявления благодарности.