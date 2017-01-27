Корабли ВМФ России в Ла-Манше — возвращение
25 января корабельная авианосная группа (КАГ) Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» прошла пролив Ла-Манш, возвращаясь в Североморск после боевой службы в Средиземном море. +7 фото! (кликабельно)
Фрегат ВМС Великобритании F83 «St Albans» на фоне «Адмирала Кузнецова»:
Фото с сайта royalnavy.mod.uk
Пост 2012 года: Корабли ВМФ России у берегов Англии
27.01.1720:01:02
27.01.1720:04:33 Да, корабли ВМФ России проходят пролив Ла-Манш довольно часто!
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27.01.1720:24:05 Именно так — я стараюсь писать только о том, что мне самому интересно.
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27.01.1720:32:29 Вы.
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27.01.1720:15:57 Домой наши крейсера идут без эскорта — оба БПК их покинули.
27.01.1720:11:17
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