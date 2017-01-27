25 января корабельная авианосная группа (КАГ) Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» прошла пролив Ла-Манш, возвращаясь в Североморск после боевой службы в Средиземном море. +7 фото! (кликабельно)

Фрегат ВМС Великобритании F83 «St Albans» на фоне «Адмирала Кузнецова»:

Фото с сайта royalnavy.mod.uk

Пост 2012 года: Корабли ВМФ России у берегов Англии