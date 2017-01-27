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Фотофакты

Корабли ВМФ России в Ла-Манше — возвращение

25 января корабельная авианосная группа (КАГ) Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» прошла пролив Ла-Манш, возвращаясь в Североморск после боевой службы в Средиземном море. +7 фото! (кликабельно)

Фрегат ВМС Великобритании F83 «St Albans» на фоне «Адмирала Кузнецова»:

Фото с сайта royalnavy.mod.uk

Пост 2012 года: Корабли ВМФ России у берегов Англии


ВМФ, боевая служба, Адмирал Кузнецов, Пётр Великий
  • Светозаров Иван Светозаров Иван
    27.01.1720:01:02

    Было.

    #879050
    • A_SEVER A_SEVER
      27.01.1720:04:33

      Было
      Да, корабли ВМФ России проходят пролив Ла-Манш довольно часто!    

      #879051
      • Светозаров Иван Светозаров Иван
        27.01.1720:07:52

        Так в чём новость?

        Вот сегодня:

        «Большой противолодочный корабль «Североморск» прошел Суэцкий канал"

        Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) «Североморск», выполняющий задачи похода в дальней океанской зоне, совершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал.

        Проход корабля по каналу занял у экипажа несколько часов, в течение которых основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования БПК в условиях интенсивного судоходства. С этой задачей успешно справились расчеты главного командного пункта корабля, информационного центра, штурманской и радиотехнической боевых частей.

        Так об этом тоже писать?

        #879054
        • Юрген Юрген
          27.01.1720:12:10

          Ну напиши, кто ж тебе не дает.

          Я вот одно время писал про это, потом надоело. Делаю обзор сразу за весь год.

          Про сельские ФАПы и про очередные десять переданных в станцию скорой помощи «буханок» же пишут, хотя в масштабах России — ни об чем.

          #879059
          • Светозаров Иван Светозаров Иван
            27.01.1720:14:58

            Напишу, так Север удалит с пометкой «малая значимость» либо «было».

            #879061
          • Светозаров Иван Светозаров Иван
            27.01.1720:20:05

            Беда в том что Север что хочет то пишет, и если об этом же напишу я он это удалит…

            Вот сегодня кто-то написал про подводную лодку, хотя новость очевидная, понятная, Север настаивал на удаление новости…

            И я уверен что если бы он её выложил он бы её защишал.

            #879069
            • A_SEVER A_SEVER
              27.01.1720:24:05

              Север что хочет то пишет
              Именно так — я стараюсь писать только о том, что мне самому интересно.

              #879074
              • Светозаров Иван Светозаров Иван
                27.01.1720:25:55

                я стараюсь писать только о том, что мне самому интересно.

                Эгоизм, ноль человечности.

                #879075
                • A_SEVER A_SEVER
                  27.01.1720:28:05

                  Эгоизм, ноль человечности
                     

                  #879078
              • Светозаров Иван Светозаров Иван
                27.01.1720:29:06

                Беда в том что Север что хочет то пишет, и если об этом же напишу я он это удалит…

                Беда в том что Север что хочет то пишет, и если об этом же напишу я он это удалит…

                #879080
                • Юрген Юрген
                  27.01.1720:50:56

                  Ну что вы наговариваете на человека! Максимум снесет в личный блог.   

                  По мне так ничего страшного — лично я выкладываю новости не только заради плюсиков в рейтинг.

                  #879091
                • Нет аватара Tony
                  27.01.1723:35:40

                  а ты поплачь ещё

                  #879173
          • Dani Max Dani Max
            27.01.1720:20:27

            уел))…просто Добрый Кот вернулся и снова провоцирует Севера)))…тут как, на мой взгляд, плюсы в обоих направлениях стоит ставить…10 буханок совсем мало в масштабах страны…но когда она(буханка) едет за мной, то хотелось бы что бы она была новая)))

            Отредактировано: Dani Max~20:21 27.01.17
            #879070
            • Светозаров Иван Светозаров Иван
              27.01.1720:22:34

              провоцирует Севера

              Или говорит правду? В чём провокация?

              #879071
              • Dani Max Dani Max
                27.01.1720:41:11

                полагаю, это вы))…и полагаю, Север это давно знает, а не банит, вопреки правилам, потому что вы публикуете важные и правильные новости))…провокация заключается в том, что «ФАПов» у нас много, а вот авианесущих крейсеров не очень…аж один… и его первая боевая операция должна максимально освещаться…это, как минимум, интересно))…лично от себя хотел бы заметить, что вам было бы неплохо поглядывать в комментарии уже опубликованных вами новостей, дабы видеть замечания других пользователей…потому как невнимательность можно простить, а посты сделанные «наотъ*бись» нет

                #879088
                • Dani Max Dani Max
                  27.01.1720:54:06

                  Пы. Сы. правильные=полезные

                  #879092
                • Светозаров Иван Светозаров Иван
                  27.01.1720:59:29

                  Север зачем пишешь с другого аккаунта вроде это запрещено сайтом.

                  Это с другого компа или планшета?

                  #879093
                  • Dani Max Dani Max
                    27.01.1722:04:29

                    да…Север пишет с того акка, в котором самолично удалял новости и кидал их в личный блог         

                    #879133
            • Светозаров Иван Светозаров Иван
              27.01.1720:23:31

              Добрый Кот

              Кто это?

              #879072
        • A_SEVER A_SEVER
          27.01.1720:15:57

          Большой противолодочный корабль «Североморск» прошел Суэцкий канал
          Домой наши крейсера идут без эскорта — оба БПК их покинули.

          #879063
      • Светозаров Иван Светозаров Иван
        27.01.1720:11:17

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        #879056
      • Комментарий удален
  • Samboris Samboris
    27.01.1723:44:00

    Великобритания потратила почти £1,4 млн на сопровождение российских кораблей, проходивших вдоль побережья страны.

    #879176
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