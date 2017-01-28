Российский «Союз» вывел на орбиту испанский спутник после старта из Французской Гвианы

ПАРИЖ, 28 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 36W-1, стартовав с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ) в 04:03 мск (22:03 пятницы по местному времени). Об этом сообщил глава компании Arianespace, обслуживающей запуски из Французской Гвианы, Стефан Исраэль.

«Мы рады объявить, что отделение спутника произведено согласно запланированному графику», — заявил он в центре управления полетами ГКЦ, прямую трансляцию откуда вела Arianespace.

На орбиту российская ракета выводила космический аппарат Hispasat 36W-1 для испанского оператора спутниковой связи Hispasat, за выведение отвечал разгонный блок «Фрегат- МТ» производства НПО им. Лавочкина. Масса полезной нагрузки составляет 3,2 тонны — это рекорд для запусков «Союзов» из ГКЦ. Спутник доставляется на геопереходную орбиту с наклонением 5,4 градуса. Аппарат должен обеспечить передачу сигнала для абонентов компании в Испании, Португалии, на Канарских островах и в Южной Америке.

Hispasat 36W-1 был разработан специалистами немецкой фирмы OHB System AG в рамках программы ARTES Европейского космического агентства (ЕКА). Это первый спутник, созданный на новейшей европейской платформе SmallGEO. Эта разработка, поддержанная ЕКА, призвана упростить коммерческим операторам процесс создания и отладки телекоммуникационных спутников за счет малого размера аппаратов и сокращения расходов на их производство.

Это первый в 2017 году космический старт в ГКЦ. В общей сложности Arianespace планирует осуществить в текущем году из Французской Гвианы 12 запусков, включая нынешний, используя европейские и российские носители — Ariane-5, Vega и «Союз-СТ».

Обращаясь со словами благодарности к коллегам из Arianespace, ЕКА и Hispasat, Стефан Исраэль особо отметил вклад российских специалистов в успех сегодняшнего запуска. «Это наш первый запуск в этом году, а также первый запуск „Союза“ на геопереходную орбиту отсюда. Это еще раз показывает гибкость линейки носителей Arianespace для наших клиентов. Хочу еще раз поблагодарить наших партнеров из Роскосмоса, РКЦ „Прогресс“ и НПО Лавочкина за отличное сотрудничество и поздравить с успехом сегодня», — сказал глава Arianespace.