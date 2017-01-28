Российская армия получила уникальный скалодром для военных альпинистов

Уникальный для России скалодром, отвечающий всем международным стандартам, создан для третьих зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи.

Как рассказали в Минобороны РФ: «На период учебно-тренировочных сборов команды Вооруженных сил России по скалолазанию скалодром установлен в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот». После сборов, которые заканчиваются 31 января, скалодром будет установлен в сочинском дворце спорта «Большой».

Этот скалодром станет единственным в России, который отвечает всем требованиям для проведения всероссийских и международных соревнований, включая этапы кубка мира.

Соревнования по скалолазанию на III зимних Всемирных военных играх пройдут с 24 по 27 февраля. Около 70 спортсменов из 11 стран разыграют медали среди мужчин и женщин в четырех дисциплина: лазание на трудность, боулдеринг, а также лазание на скорость в классическом и рекордном формате.

Игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года.