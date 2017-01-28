Новый лечебно-диагностический центр открыли в хакасском онкологическом диспансере
В столице Хакасии состоялось официальное открытие нового корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера, в котором будет проводиться ультразвуковая диагностика, эндоскопические, а также гистологические, цитологические, иммуногистохимические исследования.
Новое отделение располагается в одноэтажном отремонтированном здании на территории ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер» на улице Цукановой.
Новый корпус позволит разделить потоки пациентов, пришедших на прием к онкологу и нуждающихся в обследовании, и пациентов, стоящих на учете. Более того, дополнительные площади позволяют увеличить доступность медицинской помощи жителям Хакасии по данному профилю.
- Светозаров Иван
- 28.01.201715:37
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