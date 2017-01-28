Новый лечебно-диагностический центр открыли в хакасском онкологическом диспансере

В столице Хакасии состоялось официальное открытие нового корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера, в котором будет проводиться ультразвуковая диагностика, эндоскопические, а также гистологические, цитологические, иммуногистохимические исследования.

Новое отделение располагается в одноэтажном отремонтированном здании на территории ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер» на улице Цукановой.

Новый корпус позволит разделить потоки пациентов, пришедших на прием к онкологу и нуждающихся в обследовании, и пациентов, стоящих на учете. Более того, дополнительные площади позволяют увеличить доступность медицинской помощи жителям Хакасии по данному профилю.