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Медучреждения

Новый лечебно-диагностический центр открыли в хакасском онкологическом диспансере

В столице Хакасии состоялось официальное открытие нового корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера, в котором будет проводиться ультразвуковая диагностика, эндоскопические, а также гистологические, цитологические, иммуногистохимические исследования.

Новое отделение располагается в одноэтажном отремонтированном здании на территории ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический диспансер» на улице Цукановой.

Новый корпус позволит разделить потоки пациентов, пришедших на прием к онкологу и нуждающихся в обследовании, и пациентов, стоящих на учете. Более того, дополнительные площади позволяют увеличить доступность медицинской помощи жителям Хакасии по данному профилю.

http://vg-news.ru/n/126380

Хакасия, лечебно-диагностический центр
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