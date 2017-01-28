Российский рынок соли показал рекордный рост

Российский рынок соли за 2016 год показал прирост в 4,9%, достигнув объема 5,8 миллиона тонн. Руспродсоюз сообщает, что это рекордная емкость рынка за последние шесть лет. По последним данным, более 60% российского рынка соли занято отечественными производителями. Полное импортозамещение в отрасли станет возможным через 3-5 лет.

По данным Руспродсоюза, объем российского рынка соли в 2013 и 2014 годах составлял соответственно 5,5 и 5,6 миллиона тонн, в 2015 году остался на прежнем уровне. Специалисты связывают рост объемов рынка с увеличением поставок пищевой соли для предприятий пищевой промышленности, в числе которых мясопереработчики и производители приправ и быстрорастворимых продуктов, которые к концу 2016 года также нарастили производство на 4-7%. Еще 4,5 тонны поставок пришлось на техническую соль.

Отметим, доля соли отечественного производства на российском рынке сейчас составляет 65,5% (3,8 миллиона тонн), рост по сравнению с 2015 годом составляет 2,5%. При этом импорт соли составил 2 миллиона тонн, сократившись на 1,4%. В 2016 году основные объемы соли импортировались в Россию из Украины, Белоруссии, Казахстана, Китая и Азербайджана.

Толчком к росту отечественного производства соли стал запрет на импорт продукции украинского завода «Артемсоль» в январе-мае 2016 года, а также ввод в ноябре соляного эмбарго в отношении стран, запустивших антироссийские санкции.

По данным Руспродсоюза, сегодня отечественные производители наращивают производство и в течение 3-5 лет смогут за счет собственных ресурсов заместить импорт соли в пищевой, фармацевтической, химической и других отраслях. В 2017 году в России планируют запустить производство нитритной соли, используемой при изготовлении мясных продуктов, фармакопейной соли, применяемой для производства медицинских препаратов. Кроме того, расширят производство лизунца — соляных блоков для животных.

По оценкам специалистов, рынок соли в России может вырасти до 6,1 миллиона тонн, при условии запуска новых и наращивании объемов существующих производств. Так, президент компании «Соль Руси» Станислав Черкасов прогнозирует, что уже в этом году российские солеперерабатывающие предприятия смогут увеличить производство на 10-15%. Компания «Соль Руси» планирует построить комплекс по добыче и переработке соли в Нижегородской области, где осваивается Белбажское месторождение. Мощность нового комплекса составит порядка миллиона тонн соли «Экстра», стоимость проекта — 5 миллиардов рублей.

Добавим, сорт «Экстра» на сегодняшний день имеет самую большую долю импорта, сейчас ввозится порядка 110 тысяч тонн соли этого сорта, основным поставщиком является Белоруссия. Запуск завода в Нижегородской области позволит почти полностью заместить эти поставки.