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Энергетика и ТЭК

Новый подземный конвейер для бесперебойной подачи угля появился в «Бийскэнерго» Алтайском крае

  • DSC_2414
  • DSC_2414

Всё оборудование отечественного производства, мощность конвейера составляет 750 тонн в час. Но необходимость в таких объемах возникает не часто.

В процессе перехода на сжигание нового топлива АО «Бийскэнерго» реализовало ряд проектов по техническому перевооружению мощностей и установке нового вспомогательного оборудования. Необходимость данных мер продиктована потребностью в усилении защиты и повышении пожаробезопасности ленточных конвейеров топливоподачи. В частности, благодаря монтажу модифицированных установок водяного пожаротушения, в автоматическом режиме по инфракрасному излучению удается обнаруживать в галереях топливоподачи источник возгорания и в течение 10 секунд производить пуск огнеподавляющего вещества непосредственно в зону возгорания.

Реконструкция угольного склада кардинально меняет весь технологический процесс топливоподачи. Проект предусматривает переход на 100-процентную бульдозерную схему подачи топлива взамен старой схемы с использованием выработавшего свой ресурс крана — перегружателя.

  • Новый угольный конвейер АО «Бийскэнерго»
  • Новый угольный конвейер АО «Бийскэнерго»

http://нашбийск.рф/business/novy-j-podzemny-j-konvejer-dlya-besperebojnoj-podachi-uglya-poyavilsya-v-bijske-nergo.html

Алтайский край, Бийскэнерго
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