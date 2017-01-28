Новый подземный конвейер для бесперебойной подачи угля появился в «Бийскэнерго» Алтайском крае

Всё оборудование отечественного производства, мощность конвейера составляет 750 тонн в час. Но необходимость в таких объемах возникает не часто.

В процессе перехода на сжигание нового топлива АО «Бийскэнерго» реализовало ряд проектов по техническому перевооружению мощностей и установке нового вспомогательного оборудования. Необходимость данных мер продиктована потребностью в усилении защиты и повышении пожаробезопасности ленточных конвейеров топливоподачи. В частности, благодаря монтажу модифицированных установок водяного пожаротушения, в автоматическом режиме по инфракрасному излучению удается обнаруживать в галереях топливоподачи источник возгорания и в течение 10 секунд производить пуск огнеподавляющего вещества непосредственно в зону возгорания.

Реконструкция угольного склада кардинально меняет весь технологический процесс топливоподачи. Проект предусматривает переход на 100-процентную бульдозерную схему подачи топлива взамен старой схемы с использованием выработавшего свой ресурс крана — перегружателя.