Два детских сада открылись в подмосковном Красногорске

20 января в г. Красногорске Московской области на ул. Авангардная, 1 открылся новый детский сад № 19 на 115 мест.

В концепцию проекта детского сада с бассейном и центром дополнительного образования были заложены принципы обучающего пространства. К работе над объектом привлекались специалисты из разных областей: психологии, педагогики, спорта и искусства. В результате создана современная образовательная площадка с уникальными возможностями для всестороннего развития и самореализации, отвечающая современным требованиям к комфортной и безопасной среде.

Строительство вёл концерн «КРОСТ». По завершении строительства инвестор безвозмездно передал полностью оборудованное здание в муниципальную собственность.

Детский сад в растущем жилом комплексе ART — центр, в котором всё направлено на развитие детей: оборудованы компьютерные классы и классы для обучения иностранному языку, бассейн, игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, кружковые помещения.

Фасад здания украшают витражи с иллюстрациями французского художника Гюстафа Доре к сказкам Шарля Перро. На уличных игровых площадках построены прогулочные шале из соснового бруса, деревянный колодец, частный огород для детей, лавочки-пеньки и скульптуры — все из экологичного материала.

19 января в Красногорске состоялось торжественное открытие реконструированного детского сада № 44 на 180 мест.

На территории детского сада групповые участки оборудованы спортивными площадками, верандами, малыми архитектурными формами, мягким безопасным покрытием игровых участков. В помещении учреждения современным оборудованием оснащены музыкальный, физкультурный залы, медицинский блок, прачечная, пищеблок.

Помощь в оформлении сообщения оказали Светозаров Иван и Великоросс.