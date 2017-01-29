На Восточно-Уренгойском лицензионном участке установлено оборудование российского производства

В рамках полномасштабного освоения Восточно-Уренгойского лицензионного участка, разведку и разработку на котором ведет дочерняяя компния «Роснефти» АО «Роспан Интернешнл», на строительной площадке предприятия установлено крупнотоннажное оборудование: колонны деэтанизации и стабилизации конденсата. Данное оборудование будет использовано в процессе получения стабильного газового конденсата и пропан-бутана технического.

Длина колонн — от 36 до 38 метров, что более чем в два раза превышает стандартные габаритные размеры. Их масса составляет от 56 до 125 тонн. Все оборудование изготовлено на российских предприятиях по индивидуальным техническим проектам, учитывающим особенности сырья и процессы его переработки.

В 2017 году запланирован завоз еще четырех линий оборудования.

Крупногабаритный груз был доставлен на Восточно-Уренгойский лицензионный участок в несколько этапов. Из города Тамбов до станции Еваяха (ЯНАО) колонны транспортировались по железной дороге, а затем перегружены на 32-остную самодвижущуюся площадку, которая способна перевозить сверхтяжёлые грузы нестандартных размеров.

В 2016 году «Роспан Интернешнл» приступил к строительству нового комплекса по подготовке и переработке газа и конденсата на Восточно-Уренгойском лицензионном участке. Проектная мощность объекта по объёму подготовки природного газа составит 16,7 млрд м3 осушенного газа, до 5 млн тонн стабильного газового конденсата, а также свыше 1,2 млн тонн пропан — бутановой фракции в год.

С запуском новых сооружений объем добычи газа на «Роспане» превысит 19 млрд м3. Кроме этого, увеличится производство газового конденсата до более 5 млн тонн, а также сжиженных углеводородных газов (СПБТ) до более 1,2 млн тонн.