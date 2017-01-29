Строительство железной дороги в обход Украины ускорилось

Группировка железнодорожных войск на строительстве участка Журавка-Миллерово в обход Украины усилена новым путевым батальоном.

За счет включения в состав группировки третьего по счету путевого батальона Южного военного округа численность занятых на строительстве дороги войск возросла до 1300 с лишним человек. Помимо трех путевых батальонов ЮВО, здесь работают пять батальонов механизации Западного, Центрального и Южного военных округов. Задействованы более 500 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники.

После новогодних праздников прокладка путей вышла на запланированный темп, 1200 метров рельсошпальной решетки в сутки. Зимние условия наиболее благоприятны для работы. С началом весенней распутицы темпы работ могут снизиться и график будет скорректирован в зависимости от погоды.

Напомним, открытие движения по железнодорожному участку в обход Украины намечено на 15 августа 2017 года. Это значительно опережает первоначальные планы, согласно которым поезда по новой дороге планировалось пустить в 2018 году. Протяженность электрифицированного двухпутного участка между Воронежской и Ростовской областью 122,5 километра, на нем будет построено две новые станции и реконструированы старые. В ходе строительства дороги военным необходимо переместить 3,4 миллиона кубометров земли — этого хватит, чтобы насыпать пирамиду Хеопса и еще останется.