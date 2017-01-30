Вместе с братьями-беларусами: Россия ставит на поток комбайны «Палессе»

Россия и Белоруссия традиционно являются дружескими странами и сотрудничают в самых разных сферах. Поэтому неудивительно, что недавно АО «Бузулукский механический завод» (АО «БМЗ»), расположенный недалеко от Оренбурга, при поддержке правительства области, заключил договор с Белоруссией о сотрудничестве. Такое решение было принято в ходе визита представителей руководства Оренбургской области в Минск.

Российский завод «БМЗ» откроет новое сборочное производство, на базе которого будут собирать белорусские комбайны марки «Палессе», разработанные предприятием «Гомсельмаш». «Палессе» — это зерноуборочный высокопроизводительный комбайн, с молотильно-сепарирующим устройством шириной 1,5 метра. Такой комбайн отличается тем, что способен обеспечить эффективную уборку даже трудных участков полей, в том числе влажных или засоренных соломой.

АО «Бузулукский механический завод» — крупнейшее машиностроительное предприятие в Оренбургской области, которое занимается выпуском радиаторов, теплообменников, а также широкого спектра сельскохозяйственной техники.

Завод уже не первый год сотрудничает с Белоруссией, так что новый контракт, по сути, стал логичным продолжением давно налаженных связей. Еще несколько лет назад «Бузулукский механический завод» начал выпуск известных тракторов марки «Беларус», и даже получил статус официального дилера Минского тракторного завода. Техника, выпускаемая АО «БМЗ», всегда отличалась высоким качеством, поэтому неудивительно, что именно с данным предприятием был заключен контракт на выпуск комбайнов «Палессе».

Автор: Кирилл Туманов