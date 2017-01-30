Новый штурмовой комбинезон Альфа-1: невидим для врага, удобен для носителя

Тактический комбинезон АЛЬФА-1 — новейшая разработка военной текстильной промышленности, предназначенный для бойцов спецподразделений и различной полевой деятельности. Военная промышленность постоянно прогрессирует, и текстильная — не исключение. Недавно был представлен новый штурмовой комбинезон АЛЬФА-1, изготавливаемый швейным предприятием «Купец Гордеев». Компания существует с 2009 года и хорошо зарекомендовала себя как производитель армейской экипировки.

Комбинезон оснащён всеми необходимыми карманами и стяжками для удобного хранения запасных обойм, гранат и ножа. Имеются вентиляционные отверстия в районе подмышек с каждой из сторон, а также немаловажный элемент для комбинезона — санитарный клапан. Ткань в районе локтей и коленей дополнительно усилена основным материалом, препятствующим изнашиванию поверхности, а замки на санитарном клапане выполнены таким образом, что их интуитивно можно открыть и закрыть. В закрытом же состоянии произвольное открывание клапана исключено специальной конструкцией замков. Этот комбинезон, хоть и созданный для групп антитеррора, подойдёт любому человеку, занимающемуся полевой работой, экстремальным туризмом, спортивным отдыхом в лесу или же выживания.

Стоимость одного комплекта составляет около 7 тыс. рублей

Комбинезон АЛЬФА создан для использования в качестве полевой униформы специальных частей МО, МВД, ФСБ РФ.Штурмовой комбинезон АЛЬФА создан специально для персонала полевых профессий, военнослужащих, персонала аэромобильных частей и групп контртеррора.Комбинезон АЛЬФА может также применяться для активного отдыха, промышленного альпинизма, экстремальных видов туризма, выживания.Особенности:

— Штурмовой комбинезон АЛЬФА-1 имеет фронтальную «молнию» с двумя замками, для удобства уходящую на левую полочку;

— Все «собачки» у замков имеют хлястики из тесьмы для удобства использования;— Нагрудные двойные карманы. Верхний накладной с клапаном, и внутренний с вертикальными «молниями»;

— На обоих карманах рукавов размещена полоса из текстильной застежки «Велкро» для крепления именной ленты;

— На рукавах размещены диагональные двойные карманы.;

— По всему шву рукава расположена молния с двумя замками, позволяющая получить доступ ко всей руке;

— В районе подмышек размещена вентиляционная сетка;

— для улучшения теплообмена в случае застёгнутого рукава;

— В передней части, в районе пояса размещены две регулирующиеся резинки;

— Бедренные карманы закрываются на клапан с текстильной застежкой «Велкро»;

— По сторонам комбинезона имеются два брючных кармана;

— В боковом шве ниже линии талии имеются сквозные застёжки «молнии» для улучшения теплообмена;

— На задних половинках брюк размещен санитарный клапан с двумя замками;

— Конструкция и замки санитарного клапана обеспечивает его интуитивное (не глядя) отпирание и закрывание. а также препятствует его произвольному открытию;

— Локти штурмового комбинезона усилены дублирующими деталями из основного материала(возможно их выполнение из материала кардура).

— Антропометрический крой коленей и локтей штурмового комбинезона препятствует их вытягиванию;

— Область коленей усилина дублирующими деталями из основной ткани(возможно выполнение из материала кардура);

— Спинка комбинезона дополнена разной системой регулирующих резинок в области лопаток и подвздошно-поясничной области, что создаёт максимально комфортное прилегание комбинезона как в любом положении тела (например, стоя, при стрельбе с колена, и пр.);

— Внизу брюк комбинезона размещены усилители низа брюк, для меньшего истирания;

— Низ рукавов и брюк регулируется по объему патами с текстильной застежкой «Велкро»;

— Комбинезон имеет воротник стойку с мягким верхним краем, во избежание натирания подбородка;

— Конструкция штурмового комбинезона обеспечивает беспрепятственное десантирование с парашютом и не препятствует в работе с фалами.

Вес: 1,700 Кг.