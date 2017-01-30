Новые материалы для двигателя ПД-14

В пятницу, 27 января, на пермском предприятии «ОДК-Авиадвигатель» состоялось совещание с представителями института ВИАМ. Оно было посвящено обеспечению новейшего авиационного двигателя ПД-14 заготовками и полуфабрикатами из различных сплавов, а также композитными материалами. Возглавлял совещание управляющий директор и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. В нем также приняли активное участие гендиректор ВИАМ Евгений Каблов, руководитель завода «Электросталь» Евгений Шильников, управляющий директор «Ступинской металлургической компании» Александр Гришечкин и представители других компаний. В ходе совещания специалисты обсудили сроки и объемы поставок композитных материалов для двигателя ПД-14. Для этого силового агрегата было создано 20 специальных материалов и доработано более 50 материалов. Были приложены большие усилия для организации выпуска полуфабрикатов этих материалов. Кроме того, была выпущена необходимая документация для производства этих уникальных деталей. На совещании речь шла о результатах специальной квалификации заготовок дисков из сплава ВЖ175-ИД и заготовок вала ТНД из стали марки ВКС170-ИД. Также обсуждались вопросы поставки заготовок дисков из сплава ВЖ175-ИД. Также представители промышленности обсудили вопрос проведения испытаний образцов в рамках реализации программы ПД-14. Все работы в этом направлении должны быть выполнены качественно, но пройти в сжатые сроки. Двигатель ПД-14 является уникальным силовым агрегатом. Впервые в отечественном двигателестроении была создана мотогондола из композитных материалов. Для нее были созданы угле- и стеклопластики, а также препреги, не уступающие лучшим мировым образцам. Также впервые в России был применен метод аддитивных технологий для производства «боевой» детали авиадвигателя из металлопорошковой композиции. Речь о завихрителе фронтового устройства камеры сгорания.