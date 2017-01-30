В Орловской области введён в эксплуатацию новый элеватор

Агропромышленный инвестиционный проект — зерносушильный комплекс ООО «Черкизово-растениеводство» начал работу в Знаменском районе.

Несмотря на то, что строительство еще не завершено полностью, сушильный комплекс уже функцилонирует и постепенно набирает производственные мощности. Уже сейчас на новом предприятии появились рабочие места, на которые трудоустроено 20 человек, сообщает районная газета «Земля родная».

По словам исполнительного директора сушильного комплекса Андрея Луганского, производительность элеватора составляет 200 тонн зерна в час. В перспективах предприятия установка в следующем году емкостей для хранения зерна объемом около 30 тысяч тонн.

Стоит отметить, что ООО «Черкизово-растениеводство» засеяло на территории Знаменского района порядка 5 тыс. га земли, из них более 2 тыс. га занято кукурузой. Урожайность кукурузы в 2016 году составила 100 центнеров с гектара.