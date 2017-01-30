В Хакасии восстановлен крупный молочный комплекс

В с. Целинное Ширинского района Хакасии запущен животноводческий комплекс.

Построены и оснащены современным оборудованием коровник и доильный зал. В хозяйстве внедрена поточно-цеховая схема производства молока, холодный метод выращивания молодняка КРС. Построены два родильных отделения на 50 коров и 120 телят в каждом, телятник на 400 голов. Также оборудованы два доильных зала «Елочка» с беспривязным содержанием коров. В отделении «Восток» появился телятник на 400 голов телят, в отделении «Борец» — на 480 голов.

В новом коровнике автоматизированные загоны. Строго в назначенные часы коровы сами идут на дойку без участия скотника, и буренок не нервируют его хлыст и крики. Специалистами доказано, что если животных избавить от стрессов, они дают больше молока. Это подтверждают и результаты: в новом коровнике надои на 30% выше, чем в старых.

Для села Целинное пуск молочного комплекса — целое событие. Последний раз объекты такого масштаба здесь возводились в советские времена. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Старые коровники хозяйства были уничтожены пожарами, которые охватили Хакасию в апреле 2015 года. Но большинство коров работники «Целинного» тогда от огня спасли.

На восстановление инфраструктуры предприятие получило от государства 12 млн. рублей. И еще 100 млн. вложили собственных денег. В итоге за полтора года отстроили современный комплекс по последнему слову животноводческой техники.

Сегодня под новой крышей находятся 230 голов скота. Но это только начало и большая часть помещений пока пустует. По словам руководителя предприятия Владимира Санникова, в ближайшее время в комплекс подселят еще тысячу коров. А это значит, будет увеличен и штат сотрудников. Санников заверил: «без работы в селе никто не останется».

«Целинный» — одно из крупнейших агропредприятий в Хакасии. Посевные площади предприятия составляют более 30 тысяч гектаров, активно вводятся в оборот залежные земли. Построен новый склад на три тысячи тонн зерна, проведен капитальный ремонт двух складов. Четверть всего молока республики производится именно здесь. И это не предел. Когда новый комплекс выйдет на полную мощность, выпуск продукции здесь значительно вырастет.