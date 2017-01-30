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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Сахалинской области начато строительство второй очереди свинокомплекса на 50 тысяч голов

Сейчас активно возводится его вторая очередь — на 50 тысяч голов. Ввод в работу новых помещений для откорма позволит предприятию выпускать до 5 тысяч тонн свинины ежегодно — примерно в 5 раз больше нынешних объемов.

По расчетам, этого хватит, чтобы полностью обеспечить потребности сахалинцев и курильчан в данном виде продукции.

Сегодня успешно функционирует первая очередь свинокомплекса на 12 тысяч голов. На рынок области налажены поставки свежей продукции - около 110 тонн ежемесячно.

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9881&cHash=f81860433ffad4e6d529ab77a548d9fa

Сахалин, свинокомплекс, Мерси Агро Сахалин
  • Нет аватара Рыбак
    30.01.1714:33:24

    Суровый край.   

    #879854
  • Нет аватара Alex-sea
    30.01.1714:50:24

    да у нас климат не суровее чем в остальной России! Только зимы снежные!   

    #879863
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