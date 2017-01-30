В Сахалинской области начато строительство второй очереди свинокомплекса на 50 тысяч голов

Сейчас активно возводится его вторая очередь — на 50 тысяч голов. Ввод в работу новых помещений для откорма позволит предприятию выпускать до 5 тысяч тонн свинины ежегодно — примерно в 5 раз больше нынешних объемов.

По расчетам, этого хватит, чтобы полностью обеспечить потребности сахалинцев и курильчан в данном виде продукции.

Сегодня успешно функционирует первая очередь свинокомплекса на 12 тысяч голов. На рынок области налажены поставки свежей продукции - около 110 тонн ежемесячно.