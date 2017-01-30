Переводники для ствола скважины начала выпускать Пермская компания нефтяного машиностроения



«ПКНМ» начала выпускать переводники UBHO

Универсальные переводники для ориентирования ствола скважины (UBHO) начала выпускать «Пермская компания нефтяного машиностроения» в декабре 2016 года. Новый вид продукции позволит предприятию наладить сотрудничество с сервисными компаниями, оказывающими услуги по телеметрии.

Переводники UBHO используются в телеметрических системах MWD. Эта технология позволяет анализировать информацию о физических параметрах непосредственно в процессе горизонтального или наклонного бурения. Данные в режиме реального времени передаются на поверхность оператору буровой установки. Функции UBHO позволяют оператору изменять направление ствола скважины.

«В последние годы в России активно развиваются телеметрические системы для направленного бурения, и наша компания также является частью этого процесса. Производство переводников UBHO — это новые возможности для предприятия и целый спектр потенциальных заказчиков, — говорит руководитель проекта «ПКНМ» Анатолий Плукчи.