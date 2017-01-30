Завод «Красное Сормово» заложил танкер-химовоз проекта RST27М

25 янаваря на заводе «Красное Сормово» состоялась закладка танкера-химовоза проекта RST27М (строительный № 02022).

Танкер заложен по новому недавно заключенному контракту с компанией «БФ Танкер» на строительство 5 таких судов.

Так, на 2017 год планируется построить и передать заказчику три танкера-химовоза проекта RST27М. Еще 2 судна будут переданы в первой половине 2018 года.

Танкеры-химовозы проекта RST27М предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов, а также вредных жидких веществ наливом. В одном рейсе обеспечивается перевозка трех сортов груза.

Проект RST27М — самоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми танками, с двумя главными двигателями, с двумя винто-рулевыми колонками (винты фиксированного шага), смешанного «река/море» плавания дедвейтом ок. 5337/7875 тн (река / море) класса «Волго-Дон макс». Длина судна -140,8 м; ширина -16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,6 м в море. Класс судна: КМ Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP).

Головное судно проекта RST27 «ВФ Танкер — 1» (строительный № 02001) было заложено 30.08.11. Спуск состоялся 17.02.12. Сдано в эксплуатацию 05.05.12.

Второе судно «ВФ Танкер — 2» (строительный № 02002) было заложено 15.11.11. Спуск состоялся 14.04.12. Сдано в эксплуатацию 23.05.12.

Третье судно «ВФ Танкер — 3» (строительный № 02003) было заложено 03.10.11. Спуск состоялся 17.03.12. Сдано в эксплуатацию 17.05.12.

Четвертое судно «ВФ Танкер — 4» (строительный № 02004) было заложено 20.12.11. Спуск состоялся 18.05.12. Сдано в эксплуатацию 09.06.12.

Пятое судно «ВФ Танкер — 5» (строительный № 02005) было заложено 15.12.11. Спуск состоялся 15.06.12. Сдано в эксплуатацию 10.07.12.

Шестое судно «ВФ Танкер — 6» (строительный № 02006) было заложено 28.02.12. Спуск состоялся 12.07.12. Сдано в эксплуатацию 20.08.12.

Седьмое судно «ВФ Танкер — 7» (строительный № 02007) было заложено 30.03.12. Спуск состоялся 16.08.12. Сдано в эксплуатацию 17.09.12.

Восьмое судно «ВФ Танкер — 8» (строительный № 02008) было заложено 30.04.12. Спуск состоялся 28.09.12. Сдано в эксплуатацию 12.10.12.

Девятое судно «ВФ Танкер — 9» (строительный № 02009) было заложено 08.06.12. Спуск состоялся 19.10.12. Сдано в эксплуатацию 29.10.12.

Десятое судно «Конструктор Животовский» (строительный № 02010) было заложено 31.07.12 Спуск состоялся 23.04.13. Сдано в эксплуатацию 15.05.13.

Одиннадцатое судно «Валентин Груздев» (строительный № 02011) было заложено 27.09.12 Спуск состоялся 17.05.13. Сдано в эксплуатацию 28.03.14.

Двенадцатое судно «Дмитрий Покровский» (строительный № 02012) было заложено 31.10.12 Спуск состоялся 28.05.13. Сдано в эксплуатацию 28.03.14.

Тринадцатое судно «Леди Лейла» (строительный № 02013) было заложено 02.04.13. Спуск состоялся 08.05.14. Сдано в эксплуатацию 24.06.14.

Четырнадцатое судно «Леди Севда» (строительный № 02014) было заложено 15.04.13. Спуск состоялся 12.09.14. Сдано в эксплуатацию 30.09.14.

Пятнадцатое судно «Synergy 1» (строительный № 02015) было заложено 09.06.14. Спуск состоялся 17.04.15. Сдано в эксплуатацию 02.06.15.

Шестнадцатое судно «Synergy 2» (строительный № 02016) было заложено 23.06.14. Спуск состоялся 08.05.15. Сдано в эксплуатацию 13.06.15.

Семнадцатое судно «Виктория» (строительный № 02017) было заложено 25.12.14. Спуск состоялся 10.09.15. Сдано в эксплуатацию 30.09.15.

Восемнадцатое судно «Балт-Флот 11» (строительный № 02018) было заложено 25.09.15. Спуск состоялся 25.03.16. Сдано в эксплуатацию 11.05.16.

Девятнадцатое судно «Балт-Флот 12» (строительный № 02019) было заложено 20.11.15. Спуск состоялся 11.05.16. Сдано в эксплуатацию 07.07.16.

Двадцатое судно «Гянджа» (строительный № 02020) было заложено 23.12.15. Спуск состоялся 19.08.16. Сдано в эксплуатацию 19.10.16.

Двадцать первое судно (строительный № 02021) было заложено 15.04.16.

Двадцать второе судно (строительный № 02023) было заложено 31.05.16.

Двадцать третье судно (строительный № 02024) было заложено 28.07.16.

Двадцать четвертое судно (строительный № 02022) было заложено 25.01.17.

Так же заводом «Красное Сормово» подписан контракт с компанией «Пола Райз» на строительство 5 сухогрузных судов проекта RSD59.

Все пять судов заказчик получит в 2018 году. Их строительство начнется в этом году.

Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в т.ч. зерна), пакетированных пиломатериалов и круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, контейнеров международного образца, крупногабаритного, длинномерного и тяжеловесного груза, угля и опасных грузов классов 1.4S, 2, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с «Международной конвенцией перевозки опасных грузов».

Сухогрузные теплоходы проекта RSD59 не имеют аналогов среди судов своего класса и ранее не строились на верфях РФ.

Проект RSD59 — самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, смешанного «река/море» плавания дедвейтом ок. 5100 / 7450 тн (река / море) класса «Волго-Донт макс». Длина судна — 141 м; ширина — 16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,5 м в море. Класс судна КМ (*) Ice2 R2 АUT1-ICS. Судно предназначено для перевозки навалочных грузов в том числе зерна, угля, удобрений, металла, рулонов бумаги, лесоматериалов, пакетированных крупногабаритных и тяжеловесных грузов с удельным давлением не более 10т/м2.

Компания «Пола Райз» так же заказала серию из 5 таких сухогрузных судов Невскому судоремонтно-судостроительному заводу.

Разработчиком обоих проектов является Морское Инженерное бюро.

Заказчиком по по обоим проектам выступает «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

Напомним, что в портфеле завода «Красное Сормово» в настоящий момент — также заказы на строительство трех танкеров проекта RST27, а также круизного лайнера проекта PV-300.

Таким образом, в 2017-2018 годах судоверфь будет загружена строительством 14 гражданских судов.