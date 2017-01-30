Завод «Красное Сормово» заложил танкер-химовоз проекта RST27М
25 янаваря на заводе «Красное Сормово» состоялась закладка танкера-химовоза проекта RST27М (строительный № 02022).
Танкер заложен по новому недавно заключенному контракту с компанией «БФ Танкер» на строительство 5 таких судов.
Так, на 2017 год планируется построить и передать заказчику три танкера-химовоза проекта RST27М. Еще 2 судна будут переданы в первой половине 2018 года.
Танкеры-химовозы проекта RST27М предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов, а также вредных жидких веществ наливом. В одном рейсе обеспечивается перевозка трех сортов груза.
Проект RST27М — самоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми танками, с двумя главными двигателями, с двумя винто-рулевыми колонками (винты фиксированного шага), смешанного «река/море» плавания дедвейтом ок. 5337/7875 тн (река / море) класса «Волго-Дон макс». Длина судна -140,8 м; ширина -16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,6 м в море. Класс судна: КМ Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP).
Головное судно проекта RST27 «ВФ Танкер — 1» (строительный № 02001) было заложено
Второе судно «ВФ Танкер — 2» (строительный
№ 02002) было заложено
Третье судно «ВФ Танкер — 3» (строительный
№ 02003) было заложено
Четвертое судно «ВФ Танкер — 4» (строительный
№ 02004) было заложено
Пятое судно «ВФ Танкер — 5» (строительный
№ 02005) было заложено
Шестое судно «ВФ Танкер — 6» (строительный
№ 02006) было заложено
Седьмое судно «ВФ Танкер — 7» (строительный
№ 02007) было заложено
Восьмое судно «ВФ Танкер — 8» (строительный
№ 02008) было заложено
Девятое судно «ВФ Танкер — 9» (строительный
№ 02009) было заложено
Десятое судно «Конструктор Животовский» (строительный № 02010) было заложено
Одиннадцатое судно «Валентин Груздев» (строительный № 02011) было заложено
Двенадцатое судно «Дмитрий Покровский» (строительный № 02012) было заложено
Тринадцатое судно «Леди Лейла» (строительный
№ 02013) было заложено
Четырнадцатое судно «Леди Севда» (строительный
№ 02014) было заложено
Пятнадцатое судно «Synergy 1» (строительный
№ 02015) было заложено
Шестнадцатое судно «Synergy 2» (строительный
№ 02016) было заложено
Семнадцатое судно «Виктория» (строительный
№ 02017) было заложено
Восемнадцатое судно «Балт-Флот 11» (строительный
№ 02018) было заложено
Девятнадцатое судно «Балт-Флот 12» (строительный
№ 02019) было заложено
Двадцатое судно «Гянджа» (строительный № 02020)
было заложено
Двадцать первое судно (строительный № 02021) было
заложено
Двадцать второе судно (строительный № 02023) было
заложено
Двадцать третье судно (строительный № 02024) было
заложено
Двадцать четвертое судно (строительный № 02022)
было заложено
Так же заводом «Красное Сормово» подписан контракт с компанией «Пола Райз» на строительство 5 сухогрузных судов проекта RSD59.
Все пять судов заказчик получит в 2018 году. Их строительство начнется в этом году.
Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в т.ч. зерна), пакетированных пиломатериалов и круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, контейнеров международного образца, крупногабаритного, длинномерного и тяжеловесного груза, угля и опасных грузов классов 1.4S, 2, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с «Международной конвенцией перевозки опасных грузов».
Сухогрузные теплоходы проекта RSD59 не имеют аналогов среди судов своего класса и ранее не строились на верфях РФ.
Проект RSD59 — самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, смешанного «река/море» плавания дедвейтом ок. 5100 / 7450 тн (река / море) класса «Волго-Донт макс». Длина судна — 141 м; ширина — 16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,5 м в море. Класс судна КМ (*) Ice2 R2 АUT1-ICS. Судно предназначено для перевозки навалочных грузов в том числе зерна, угля, удобрений, металла, рулонов бумаги, лесоматериалов, пакетированных крупногабаритных и тяжеловесных грузов с удельным давлением не более 10т/м2.
Компания «Пола Райз» так же заказала серию из 5 таких сухогрузных судов Невскому судоремонтно-судостроительному заводу.
Разработчиком обоих проектов является Морское Инженерное бюро.
Заказчиком по по обоим проектам выступает «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).
Напомним, что в портфеле завода «Красное Сормово» в настоящий момент — также заказы на строительство трех танкеров проекта RST27, а также круизного лайнера проекта PV-300.
Таким образом, в 2017-2018 годах судоверфь будет загружена строительством 14 гражданских судов.
30.01.1713:17:07
30.01.1713:19:11
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