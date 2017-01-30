В ГК «АгроПромкомплектация» поступает сельскохозяйственная техника от компании Ростсельмаш

Современная сельскохозяйственная техника от компании Ростсельмаш - была приобретена растениеводческим подразделением ГК «АгроПромкомплектация» — ООО «Ручьевское» (Конаковский район Тверской области)для достижения высоких урожаев.

«В 2017 году парк наших тракторов, комбайнов, прицепного и навесного оборудования и другой специализированной техники ждет существенное пополнение: приобретено 25 единиц сельскохозяйственных машин. В первую очередь, это вызвано увеличением площади обрабатываемых земель, а также связано с плановым обновлением сельхозтехники, — комментирует заместитель генерального директора ООО „Ручьевское“ Игорь Афанасьев. — Отмечу, что два зерноуборочных комбайнов ACROS 595 уже поступили в хозяйство. В ближайшее время и к началу весенних работ будет доставлена остальная техника. Вся техника оборудована системой курсовой навигации ГЛОНАСС-GPS. Наши механизаторы, имеющие хороший опыт эксплуатации современных сельхозмашин, с нетерпением ждут начала посевной, чтобы применить новинки в работе».

В разгар зимы специалисты ООО «Ручьевское» готовятся к предстоящей посевной кампании: заготавливают семена, удобрения и средства защиты растений, проводят плановый ремонт техники и оборудования, утверждают графикии планы основных сельхозработ. Благодаря использованию самых передовых технологий и новейшей техники, «Ручьевское» является одним из наиболее эффективных растениеводческих предприятий Тверской области.