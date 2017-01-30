В Рязанской области разводят племенных оленей из Алтайского края

ООО КФХ «Кадомская оленья ферма» близ села Чермные была зарегистрирована еще в 2015 году. В 2016 она пополнилась племенными оленями, приобретенными в хозяйствах Алтайского края.

Сегодня оленья ферма насчитывает около тысячи голов животных. Под руководством Юрия Николаевича Лысенкова уход за двумя породами — пятнистыми оленями и маралами — осуществляет коллектив из семи человек.

В перспективе небольшого, но перспективного предприятия — увеличение поголовья оленей вдвое. Помимо этого перед коллективом фермы стоит непростая задача по налаживанию рынка сбыта мяса оленей, поиск путей реализации поголовья как в охотхозяйствах Рязанской области, так и в целом в ЦФО.

Есть у предприятия и долгосрочные проекты — наладить на ферме пантовое производство. Панты — это неокостеневшие рога оленя, которые обладают огромной ценностью в связи с уникальными целебными свойствами. А из окостеневших рогов оленя производят пищевую добавку — мощный иммуностимулятор.