В Рязанской области разводят племенных оленей из Алтайского края
ООО КФХ «Кадомская оленья ферма» близ села Чермные была зарегистрирована еще в 2015 году. В 2016 она пополнилась племенными оленями, приобретенными в хозяйствах Алтайского края.
Сегодня оленья ферма насчитывает около тысячи голов животных. Под руководством Юрия Николаевича Лысенкова уход за двумя породами — пятнистыми оленями и маралами — осуществляет коллектив из семи человек.
В перспективе небольшого, но перспективного предприятия — увеличение поголовья оленей вдвое. Помимо этого перед коллективом фермы стоит непростая задача по налаживанию рынка сбыта мяса оленей, поиск путей реализации поголовья как в охотхозяйствах Рязанской области, так и в целом в ЦФО.
Есть у предприятия и долгосрочные проекты — наладить на ферме пантовое производство. Панты — это неокостеневшие рога оленя, которые обладают огромной ценностью в связи с уникальными целебными свойствами. А из окостеневших рогов оленя производят пищевую добавку — мощный иммуностимулятор.
- Великоросс
- 30.01.201713:33
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30.01.1713:39:05
30.01.1714:19:55
30.01.1719:09:32 а рыбу! рыбу!