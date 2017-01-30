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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Рязанской области разводят племенных оленей из Алтайского края

ООО КФХ «Кадомская оленья ферма» близ села Чермные была зарегистрирована еще в 2015 году. В 2016 она пополнилась племенными оленями, приобретенными в хозяйствах Алтайского края.

Сегодня оленья ферма насчитывает около тысячи голов животных. Под руководством Юрия Николаевича Лысенкова уход за двумя породами — пятнистыми оленями и маралами — осуществляет коллектив из семи человек.

В перспективе небольшого, но перспективного предприятия — увеличение поголовья оленей вдвое. Помимо этого перед коллективом фермы стоит непростая задача по налаживанию рынка сбыта мяса оленей, поиск путей реализации поголовья как в охотхозяйствах Рязанской области, так и в целом в ЦФО.

Есть у предприятия и долгосрочные проекты — наладить на ферме пантовое производство. Панты — это неокостеневшие рога оленя, которые обладают огромной ценностью в связи с уникальными целебными свойствами. А из окостеневших рогов оленя производят пищевую добавку — мощный иммуностимулятор.

http://www.ryazagro.ru/news/8479/

Рязанская область, Кадомская оленья ферма
  • Светозаров Иван Светозаров Иван
    30.01.1713:39:05

    Никогда не понимал и не пойму охотников, как можно стрелять в зверей? Косулю, оленя, зайца…

    #879831
    • Великоросс Великоросс
      30.01.1714:19:55

      Это вы просто не были в убойных цехах, где умерщвляют коров, свиней и проч…

      Мы их тоже кушаем. Такова жизнь.

      #879850
    • alex4spb alex4spb
      30.01.1719:09:32

      Никогда не понимал и не пойму охотников, как можно стрелять в зверей? Косулю, оленя, зайца…
      а рыбу! рыбу!

      он ж даже закричать не может…

      #879945
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