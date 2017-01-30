В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи началось строительство путепровода



Проект путепровода в Салтыковке

В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи накануне начались работы на стройплощадке путепровода Разинского шоссе через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД.

Возведение объекта снимет позволит сократить интервалы движения поездов и обеспечит безопасное движение через пути автотранспорта.

Во время стройки переезд будет открыт только для машин скорой помощи, полиции, пожарной техники и общественного транспорта. Стоимость возведения путепровода составит порядка 2,3 млрд. рублей. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2019 году.