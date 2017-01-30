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Дорожное строительство

В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи началось строительство путепровода

  • Проект путепровода в Салтыковке
  • Проект путепровода в Салтыковке

В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи накануне начались работы на стройплощадке путепровода Разинского шоссе через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД.

Возведение объекта снимет позволит сократить интервалы движения поездов и обеспечит безопасное движение через пути автотранспорта.

Во время стройки переезд будет открыт только для машин скорой помощи, полиции, пожарной техники и общественного транспорта. Стоимость возведения путепровода составит порядка 2,3 млрд. рублей. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2019 году.

http://www.rcmm.ru/novosti/27005-v-podmoskovnom-odincovo-nachalos-stroitelstvo-vazhnogo-zhd-puteprovoda.html

Московская область, путепровод
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