Экспорт автомобилей Ford из России вырос в 4 раза

Поставки автомобилей Ford российского производства в страны ближнего зарубежья за 2016 год выросли в 4 раза. Впрочем, в абсолютных цифрах показатели не так впечатляющи — экспорт составил 880 автомобилей. Основными внешними рынками стали Казахстан, Беларусь и Армения, причем поставки в последние две страны стартовали как раз в минувшем году.

Лидирующими по объему экспорта стали российские модели Ford Transit, Ford Focus, Ford Fiesta — их поставки составили 26%, 25% и 24% от всего объема экспорта соответственно. При этом спецверсии на базе Transit составили 50% от всех экспортных поставок российских коммерческих автомобилей Ford, сообщила пресс-служба Ford Sollers.

Благодаря началу поставок из России на рынке Армении появились новый Ford Fiesta в кузове седан, а также новые Ford Mondeo и Ford EcoSport. А ассортимент экспортируемых в Казахстан и Беларусь моделей сегодня представлен всей гаммой автомобилей Ford российского производства — Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Explorer, Ford Kuga, Ford EcoSport и Ford Transit. Кроме того, на рынки Казахстана и Беларуси экспортируются спецверсии на базе нового Ford Transit: маршрутные автобусы общей пассажировместимостью 22 и 25 человек, пригородный автобус «Турист» общей пассажировместимостью 17 человек, промтоварный фургон, а также автомобили скорой медицинской помощи.

Автомобили Ford в России производятся на трех заводах — во Всеволожске (Ленинградская область), а также в Елабуге и Набережных Челнах (Республика Татарстан).

Ранее сообщалось, что самой востребованной моделью Ford в России остается Ford Focus — в 2016 году продажи этой модели выросли на 8% до 11,9 тысячи автомобилей.