Новое предприятие по изготовлению сыров открылось в Орехово‑Зуевском районе

Новое предприятие по изготовлению элитных сыров ООО «Альдини» открылось в деревне Соболево Орехово-Зуевского района Подмосковья, в создание производства вложили 25 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«При поддержке администрации Орехово-Зуевского района на территории Соболевского сельского поселения открыто производство элитных итальянских сыров. Общий объем инвестиций составил около 25 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.

Как добавляется в материале, предприятие в Соболеве уже готово к работе, в ближайшее время здесь будут производить сыры на итальянском оборудовании с полным соблюдением технологии.

«Покупать сырье для производства мы планируем, в том числе, у местных фермеров, тем более что выдаваемый ими уровень качества молока соответствует нашим потребностям», — цитирует пресс-служба исполнительного директора компании «Альдини» Николая Логачева.

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