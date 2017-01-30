АСПО завершило погрузку частей опорного основания блок-кондуктора для месторождения им. Ю. Корчагина

Астраханское судостроительное производственное объединение (АСПО, входит в ГК «Каспийская энергия») 29 января 2017 года завершило погрузку первого и второго укрупненных блоков опорного основания Блок-кондуктора проекта 4740 на транспортный понтон «Рахман Шарифов».

Погрузка состояла из двух этапов. Сначала плавкран «Волгарь» погрузил на транспортный понтон первый район весом 1350 тонн. Затем сверху был установлен укрупненный блок весом 475 тонн. Общий вес конструкции составил более 1800 тонн.

Строительство блок-кондуктора на площадке АСПО началось в апреле 2016 года. Заказчиком объекта выступает компания «Лукойл-Нижневолжскнефть», подрядчик — «Каспийская гидротехническая компания».

Строительство планируется завершить к марту 2018 года.

Основные характеристики объекта: высота габаритная — 25,5 м, ширина габаритная — 32,6 м, длина габаритная — 31,8 м, масса опорного блока — 2498 тонн, количество свай — 8 ед., количество водоотделяющих колонн — 9 ед.