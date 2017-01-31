Началось строительство временной инфраструктуры на автоподходах к Крымскому мосту

Подрядчик трассы «Таврида» — АО «ВАД» — начал подготовительные работы по строительству автоподходов к Крымскому мосту с возведения временной инфраструктуры. Об этом Крыминформу сообщили в Государственном казённом учреждении «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

«АО „ВАД“ начало подготовительные работы к строительству автомобильных подходов (к Крымскому мосту), — сообщили в Службе автодорог Крыма. — В непосредственной близости от будущей стройки создаются подъездные дороги и промышленные площадки для хранения строительных материалов, необходимых для производства. Также готовятся площадки для размещения асфальтобетонных заводов и строительных городков, в них будут организованы временные бытовки, столовые и комнаты отдыха для строителей».

В службе автодорог Крыма добавили, что в рамках подготовительных работ также проводится разминирование участков транспортных подходов и закрепление будущей трассы на местности с разбивкой основных осей. В общей сложности на объекте уже работают около 60 рабочих и инженеров, задействовано более 15 единиц техники. По информации ведомства, строительство автоподходов к транспортному переходу через Керченский пролив начнётся уже в феврале.

Ранее бывший руководитель службы автодорог Крыма, являющейся заказчиком «Тавриды», Игорь Кравченко заявлял, что строительство федеральной трассы, которая свяжет Керчь и Севастополь, начнётся с подходов к Крымскому мосту . Контракт на начало работ по строительству автоподходов к Крымскому мосту был подписан в конце декабря прошлого года . Петербургская компания «ВАД» была назначена подрядчиком строительства трассы «Тавриды», а также подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в июне прошлого года.

На данный момент двуполостный участок федеральной дороги А-290 — М-25 Новороссийск — Керченский пролив является основной трассой, по которой через паром осуществляется транспортное сообщение Крымского полуострова с материком. Но строящемуся Керченскому мосту и перспективному сухогрузному порту «Тамань» требуется собственный современный автомобильный подход.

Новая четырехполостная трасса категории 1-Б пройдет от существующей автодороги А-290 через весь Таманский полуостров до косы Тузла. Её протяженность составит 40 км, расчетная скорость 120 км/час. В перспективе к 2034 году интенсивность движения в обоих направлениях составит не менее 36 тыс. автомобилей в сутки.

Чтобы сохранить уникальные археологические памятники, которыми так богата Таманская земля, было изменено плановое положение трассы. Большинство таких территорий дорога будет огибать, в остальных случаях будет выполнен полный комплекс охранно-спасательных раскопок, обнаруженные артефакты пополнят крупнейшие музеи страны. Проектом предусматривается строительство пяти транспортных развязок разных уровней.



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Первая соединит новую магистраль с существующей дорогой А-290. При этом основное движение дороги будет изменено, трасса пойдет в сторону Керченского моста, движение в направлении порта «Кавказ» предусматривается через съезды развязки.



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Транспортная развязка с автодорогой Сенной-Вышестеблиевская обеспечит не только связь с дорогой, но и беспрепятственные движения транспортных средств над железнодорожными путями.



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На пересечении с автодорогой «Тамань — Веселовка» проектируемая дорога пройдет под путепроводом, два разнесенных съезда позволят транспортным потокам двигаться во всех направлениях. Следующую автодрогу «Тамань-Волна» магистраль пересечет в верхнем уровне. Здесь так же будут устроены два съезда. Развязка с перспективным районом морского порта «Тамань» самая большая и сложная, ее конфигурация обусловлена близостью расположения проектируемой железной дороги, а так же необходимостью обеспечения мобильного сообщения между станицей Тамань и рыбколхозом. Комфорт и безопасность движения на протяжении новой трассы обеспечит барьерные ограждения и освещения, по обеим сторонам дороги появятся благоустроенные площадки отдыха и автоматические комплексы весогабаритного контроля. Два табло переменной информации над полосами дороги в сторону Керченского полуострова будут заблаговременно оповещать водителей о дорожной обстановке. В результате новая автомагистраль существенно разгрузит дорожную сеть полуострова и отведет транзитные потоки от населенных пунктов.

Транспортный коридор заработает в полном объеме после ввода в эксплуатацию Керченского моста. С этого момента путь через Таманский полуостров и Керченский пролив можно будет преодолеть менее чем за час. Ворота в Крым будут открыты.