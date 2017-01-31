С нового конвейера Челябинского тракторного завода сошли первые машины

Бульдозер с гидромеханической трансмиссией Б10М2 стал первой машиной, собранной полностью на новом конвейере Челябинского тракторного завода. Он прошел все этапы сборки и, обутый в гусеницы, своим ходом отправился в комплектовочно-сдаточный цех, где на него установили навесное оборудование, покрасили и подготовили для дальнейшей отправки на отгрузочную площадку и далее — к потребителю. Спуск Б10М2 стал для завода значимым событием — на машину водрузили знамя ЧТЗ и зафиксировали на фото- и видеокамеру этот исторический момент.

Новая сборочная линия была построена на ЧТЗ в рекордные сроки — работы начались в середине ноября и продолжались чуть больше месяца. Любопытно, что линия установлена на месте, где во время войны проходил танковый конвейер для сборки боевых машин.

Протяженность конвейера составляет 60 метров, он разделен на восемь постов и принципиально отличается от прежнего, оставшегося в инженерном корпусе: там находилась так называемая бегущая дорожка, а в корпусе отделения инженерных машин — железнодорожная колея. На рельсы установлены платформы, предназначенные для перемещения собираемого трактора от одного поста к другому. На первом посту ставятся крылья, баки, механизм переключения управления. На втором — радиаторы. Далее идут кабина, облицовка, аккумуляторы, кожуха. На конвейере внедряется система бережливого производства, направленная на создание оптимально организованного рабочего пространства.

Строительство новой поточной линии, переоборудование завода, концентрация производства проходит в соответствии с программой оптимизации производственных площадей и созданием на избыточных площадях индустриального парка «Техникс». Новый конвейер обеспечит производственную мощность до 2 тысяч машин в год.